Gün gün ele geçiriyor! Corona virüs belirtilerine dikkat

Salgının halk arasında en çok bilinen iki belirtisi; ateş ve kuru öksürük olarak bilinse de corona virüs belirtileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Öyle ki yapılan araştırmalar sonucunda salgının yayılımını ciddi oranda arttıran kişilerin çoğunun herhangi belirti göstermeyen, asemptomatik kişiler olduğu bildirildi. Öte yandan uzmanlar kişilerin kendi vücudundaki semptomları fark etmesinin mühim olduğunu ifade ederken corona virüsü belirtileri ile ilgili olarak vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini de ifade ediyor…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ YALNIZCA ATEŞ VE ÖKSÜRÜK DEĞİL!

Dünya üzerinde Covid-19 vakalarında son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor. Salgının yayılımı böylesine hızlanırken kişilerin vücudundaki her türlü semptomdan haberdar olması, kendini fark etmesi ve bu yönde tedavi görerek karantina sürecine girmesi salgının yayılımını durdurmada büyük önem taşıyor…