Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ile ilgili İngiltere merkezli bir kuruluş araştırma yayınladı. Virüsün mutasyona uğradığı, bulaş ve öldürücülüğünün arttığı iddia edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüsün diğer virüslere oranla daha az mutasyona uğradığını belirten Kara, İstanbul'daki artışın sebeplerini de sıraladı. İşte Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken açıklamalar…

KOVİD-19 MUTASYONA UĞRADI MI?

Virüsün ortalama mutasyon süresinin 15 günde bir olduğunu ifade eden Ateş Kara: "Koronavirüs ailenin genel özelliği gereği mutasyona geçirmeye yatkın olan bir virüs grubudur. Yani kendi taşıdığı genetik bilgiyi DNA üzerinde taşıdığı için ve bu kısmında tekrardan doğrulaması olmadan çoğalmasını gerçekleştirdiği için mutasyonları geçirebiliyor." diyerek sözlerine şöyle devam etti.