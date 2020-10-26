Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ile ilgili İngiltere merkezli bir kuruluş araştırma yayınladı. Virüsün mutasyona uğradığı, bulaş ve öldürücülüğünün arttığı iddia edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüsün diğer virüslere oranla daha az mutasyona uğradığını belirten Kara, İstanbul'daki artışın sebeplerini de sıraladı. İşte Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken açıklamalar…
KOVİD-19 MUTASYONA UĞRADI MI?
Virüsün ortalama mutasyon süresinin 15 günde bir olduğunu ifade eden Ateş Kara: "Koronavirüs ailenin genel özelliği gereği mutasyona geçirmeye yatkın olan bir virüs grubudur. Yani kendi taşıdığı genetik bilgiyi DNA üzerinde taşıdığı için ve bu kısmında tekrardan doğrulaması olmadan çoğalmasını gerçekleştirdiği için mutasyonları geçirebiliyor." diyerek sözlerine şöyle devam etti.
Kara: "Bu zamana kadar geçirdiği mutasyonlara bakıldığında virüsün şöyle bir özelliği var. Bu yeni covid etkeni olan virüsün diğer koronavirüslere göre daha az mutasyon geçiriyor. Ortalama mutasyon geçirme süresi 15 günde bir olarak görülebiliyor. Bu güne kadar aslında geçirdiği çok fazla mutasyon olmasına rağmen bu mutasyonlar hastalığın bulaşmasını ya da daha ağır seyretmesine neden olabilecek yönde mutasyonlar değildi." dedi.
VİRÜSÜN BULAŞ VE ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜNÜN ARTTIĞI DOĞRU MU?
Bu iddianın henüz kanıtlanmadığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Kara: "Şimdi böyle bir iddia var ama bu kanıtlanabilmiş bir iddia değil. Dönem dönem bazı laboratuvar ortamındaki bazı mutasyonların gerçek yaşamda çok fazla yaşayamadığı veya o özellikleri göstermediği görülüyor. O bakımdan bunu söylemek için biraz erken." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA VAKALAR NEDEN ARTTI?
Mevsimin koronavirüsün yayılmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Ateş Kara: "Ön plandaki neden, mevsimin sonbahar ve kışa dönüyor olması. İnsanların daha kalabalık ve daha kapalı ortamlara girişleriyle bağlantılı. Bir de düşük bir ihtimal belki önlemler konusunda yorgunluğumuz olabilir. Bu dönemde bu yorgunluğu düşünmeden maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerekir." dedi.
KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara: "Rakamlar yükselmeye devam ederse ister istemez bunun önüne geçilmesi gerekecek. Biz birey olarak maske ve mesafeye dikkat edersek zaten bu virüs için önlemler alınmış olur." diyerek maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çekti.