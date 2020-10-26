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: Bilim Kurulu Üyesi ’dan dikkat çekici açıklama geldi! mutasyona uğradı mı?

salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları dünya çapında koronavirüs salgınına karşı araştırmalarını sürdürürken İngiltere merkezli bir kuruluşun araştırmasında virüsün mutasyona uğrayarak öldürücülüğünün arttığı iddia edildi. Sabah.com.tr'ye konuşan Bilim Kurulu Üyesi bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan son dakika açıklamaları...

SEDA OKKIRAN SEDA OKKIRAN
Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:22 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ile ilgili İngiltere merkezli bir kuruluş araştırma yayınladı. Virüsün mutasyona uğradığı, bulaş ve öldürücülüğünün arttığı iddia edildi. Bilim Kurulu Üyesi son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüsün diğer virüslere oranla daha az mutasyona uğradığını belirten Kara, İstanbul'daki artışın sebeplerini de sıraladı. İşte Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan dikkat çeken açıklamalar…

KOVİD-19 MUTASYONA UĞRADI MI?

Virüsün ortalama süresinin 15 günde bir olduğunu ifade eden Ateş Kara: "Koronavirüs ailenin genel özelliği gereği mutasyona geçirmeye yatkın olan bir virüs grubudur. Yani kendi taşıdığı genetik bilgiyi DNA üzerinde taşıdığı için ve bu kısmında tekrardan doğrulaması olmadan çoğalmasını gerçekleştirdiği için mutasyonları geçirebiliyor." diyerek sözlerine şöyle devam etti.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

Kara: "Bu zamana kadar geçirdiği mutasyonlara bakıldığında virüsün şöyle bir özelliği var. Bu yeni covid etkeni olan virüsün diğer koronavirüslere göre daha az geçiriyor. Ortalama mutasyon geçirme süresi 15 günde bir olarak görülebiliyor. Bu güne kadar aslında geçirdiği çok fazla mutasyon olmasına rağmen bu mutasyonlar hastalığın bulaşmasını ya da daha ağır seyretmesine neden olabilecek yönde mutasyonlar değildi." dedi.

VİRÜSÜN BULAŞ VE ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜNÜN ARTTIĞI DOĞRU MU?

Bu iddianın henüz kanıtlanmadığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Kara: "Şimdi böyle bir iddia var ama bu kanıtlanabilmiş bir iddia değil. Dönem dönem bazı laboratuvar ortamındaki bazı mutasyonların gerçek yaşamda çok fazla yaşayamadığı veya o özellikleri göstermediği görülüyor. O bakımdan bunu söylemek için biraz erken." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

İSTANBUL'DA VAKALAR NEDEN ARTTI?

Mevsimin koronavirüsün yayılmasıyla bağlantılı olduğunu belirten : "Ön plandaki neden, mevsimin sonbahar ve kışa dönüyor olması. İnsanların daha kalabalık ve daha kapalı ortamlara girişleriyle bağlantılı. Bir de düşük bir ihtimal belki önlemler konusunda yorgunluğumuz olabilir. Bu dönemde bu yorgunluğu düşünmeden ve mesafeye dikkat edilmesi gerekir." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?

KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?

Bilim Kurulu Üyesi Kara: "Rakamlar yükselmeye devam ederse ister istemez bunun önüne geçilmesi gerekecek. Biz birey olarak ve mesafeye dikkat edersek zaten bu virüs için önlemler alınmış olur." diyerek maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan dikkat çekici açıklama geldi! Koronavirüs mutasyona uğradı mı?
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