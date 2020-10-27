Bilim Kurulu üyesinden flaş corona açıklaması: Semptomlar değişiyor!

Son dönemde öksürük daha da dikkatli olunması gereken bir bulgu olduğunun altını çizen İlhan, "Vatandaşlarımız daha önce kendisinde olmadığını düşündükleri bulgular varsa, 'ben hiç daha önce bu kadar hasta olmamıştım, bu kadar eklem ağrım yoktu, bu kadar öksürüğüm yoktu' gibi şikayetleri varsa, çevresinde de benzer şikayetleri olan ve aynı zamanda şüpheli temas ya da yakın temas öyküleri varsa doktora başvurmaları gerekir" diye konuştu.

'ERKEKLER DAHA ÇOK HAYATINI KAYBEDİYOR'

Prof. Dr. İlhan, şu anda corona virüs vakalarının en çok 24 - 49 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkat çekerek, bu grubun içerisinde de erkeklerin daha fazla olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, "Çünkü erkekler daha çok dışarıdalar, daha çok dolaşıyorlar. İlerleyen yaşlara baktığımızda kadın ya da erkeklerde özellikle 65 yaş üzerinde görülme sıklığı birbirine çok benziyor; ama vefat edenler daha çok erkeklerden çıkıyor. Çünkü erkekler genel olarak da sağlık sorununa daha az dirençliler, daha çok hayatlarını kaybediyorlar. Bu nedenle corona virüs de diğer hastalıklarda olduğu gibi erkeklerin daha çok hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Daha genç yaşlarda da vefatların olduğunu, hastaların olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak özellikle 24 yaş altındaki vefatların yüzde 95'ten fazlasında daha önceden kronik risk faktörü söz konusu. Kanser gibi, böbrek yetmezliği gibi akciğerdeki tıkayıcı hastalıklar gibi. Aslında süreç baştan beri aynı, gençler daha çok dışarıda buluyorlar, daha çok corona virüsü taşıyorlar, büyükler daha çok etkileniyorlar ve haliyle daha çok vefat ediyorlar" ifadelerini kullandı.