Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

Virüsün 15 günde bir mutasyona uğradığına da dikkat çeken Prof. Dr. Ateş Kara "Bugün için koronavirüsle öğrendiğimiz bilgilerde, koronavirüs her geçiren vakada koruyuculuk oluşturmuyor. Özellikle virüsü hafif geçirenlerde immün (bağışıklık) sistemi virüsü tanımıyor. Bazı vakalarda da virüsü geçirenin antikor seviyesi zaman içinde azalıyor. Koruyucu antikor 3-4 ay devam ediyor. Sonra azalıyor. Koronavirüsü ilk geçirdiklerinde kişilerin savunma sistemleri bu virüsü öğrenmediyse hastalanıyorlar. Ve ikinci defa hastalanıyorlar. 'Ben koronavirüs geçirdim. Bana bir şey olmaz 'deyip, lütfen maskenizi çıkarmayın. Hastalığı geçirsek de kurallara uyalım" dedi.