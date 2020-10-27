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Prof. Dr. anlattı! endişesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs rakamlarındaki artışın mevsim geçişlerinden de kaynaklığına belirterek "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de özellikle nüfusun yaygın olduğu İstanbul'da vaka sayıları yükseliyor. 3 kurala mutlaka uyulması gerekir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyun" dedi.

GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:40 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:49 ABONE OL
Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

rakamları dünyada tırmanışta. Ülkemizde de rakamlar yükseliyor. Özellikle İstanbul teyakkuzda. Uzmanlar maske, mesafe, hijyen kurallarına kesinlikle uyulmasının altını çiziyor. Ve 'Virüs sayısında azalma sağlanamazsa, vaka sayıları yükselirse yasaklayıcı tedbirler yeniden gelebilir" diye uyarıyor. Uzmanlar, ayrıca bir kez koronavirüs geçirenin yeniden hastalığa yakalandığının altını çizerek "Geçirmiş olmaya güvenmeyin" diyor.

Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

"BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs rakamlarındaki artışın mevsim geçişlerinden de kaynaklığına belirterek "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de özellikle nüfusun yaygın olduğu İstanbul'da vaka sayıları yükseliyor. 3 kurala mutlaka uyulması gerekir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyun" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

Virüsün 15 günde bir mutasyona uğradığına da dikkat çeken Prof. Dr. "Bugün için koronavirüsle öğrendiğimiz bilgilerde, her geçiren vakada koruyuculuk oluşturmuyor. Özellikle virüsü hafif geçirenlerde immün (bağışıklık) sistemi virüsü tanımıyor. Bazı vakalarda da virüsü geçirenin antikor seviyesi zaman içinde azalıyor. Koruyucu antikor 3-4 ay devam ediyor. Sonra azalıyor. Koronavirüsü ilk geçirdiklerinde kişilerin savunma sistemleri bu virüsü öğrenmediyse hastalanıyorlar. Ve ikinci defa hastalanıyorlar. 'Ben koronavirüs geçirdim. Bana bir şey olmaz 'deyip, lütfen maskenizi çıkarmayın. Hastalığı geçirsek de kurallara uyalım" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

VİRÜS ARAMIZDA DOLAŞIYOR

İstanbul'da virüsün dolaşımını 3 kurula uyarak durdurabileceğimizi belirten Prof. Dr. Kara "Virüs sayısında azalma sağlanamazsa, vaka sayıları yükselirse yasaklayıcı önlemler gelir. ABD ve Avrupa'da salgının başından beri en yüksek rakamlar görünüyor. Bunda mevsim değişikliğinin de etkisi büyük. İnsanlarda yorgunluk başladı. Lütfen bir arkadaşınızla buluşup, çay içerken maskeyi çıkarayım demeyin. Bunu yaparsak virüs iş başında oluyor. Virüs aramızda dolaşıyor. Rakamları yükseltmemek elimizde. En kötü senaryo kış aylarında enfeksiyonun artması. Bununla birlikte Kovid vakalarının artması. Diğer enfeksiyonlarla birlikte Kovid görülmesi klinik tabloları ağırlaştırabilir. Evet bizim hastanelerimiz yüksek imkanlara sahip ama buna güvenip, kurallardan ödün vermememiz gerekiyor" dedi.

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Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci koronavirüs endişesi
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