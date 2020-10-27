Prof. Dr. Ateş Kara anlattı! İkinci Koronavirüs endişesi!

Koronavirüs rakamları dünyada tırmanışta. Ülkemizde de rakamlar yükseliyor. Özellikle İstanbul teyakkuzda. Uzmanlar maske, mesafe, hijyen kurallarına kesinlikle uyulmasının altını çiziyor. Ve 'Virüs sayısında azalma sağlanamazsa, vaka sayıları yükselirse yasaklayıcı tedbirler yeniden gelebilir" diye uyarıyor. Uzmanlar, ayrıca bir kez koronavirüs geçirenin yeniden hastalığa yakalandığının altını çizerek "Geçirmiş olmaya güvenmeyin" diyor.
"BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs rakamlarındaki artışın mevsim geçişlerinden de kaynaklığına belirterek "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de özellikle nüfusun yaygın olduğu İstanbul'da vaka sayıları yükseliyor. 3 kurala mutlaka uyulması gerekir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyun" dedi.
Virüsün 15 günde bir mutasyona uğradığına da dikkat çeken Prof. Dr. Ateş Kara "Bugün için koronavirüsle öğrendiğimiz bilgilerde, koronavirüs her geçiren vakada koruyuculuk oluşturmuyor. Özellikle virüsü hafif geçirenlerde immün (bağışıklık) sistemi virüsü tanımıyor. Bazı vakalarda da virüsü geçirenin antikor seviyesi zaman içinde azalıyor. Koruyucu antikor 3-4 ay devam ediyor. Sonra azalıyor. Koronavirüsü ilk geçirdiklerinde kişilerin savunma sistemleri bu virüsü öğrenmediyse hastalanıyorlar. Ve ikinci defa hastalanıyorlar. 'Ben koronavirüs geçirdim. Bana bir şey olmaz 'deyip, lütfen maskenizi çıkarmayın. Hastalığı geçirsek de kurallara uyalım" dedi.
VİRÜS ARAMIZDA DOLAŞIYOR
İstanbul'da virüsün dolaşımını 3 kurula uyarak durdurabileceğimizi belirten Prof. Dr. Kara "Virüs sayısında azalma sağlanamazsa, vaka sayıları yükselirse yasaklayıcı önlemler gelir. ABD ve Avrupa'da salgının başından beri en yüksek rakamlar görünüyor. Bunda mevsim değişikliğinin de etkisi büyük. İnsanlarda yorgunluk başladı. Lütfen bir arkadaşınızla buluşup, çay içerken maskeyi çıkarayım demeyin. Bunu yaparsak virüs iş başında oluyor. Virüs aramızda dolaşıyor. Rakamları yükseltmemek elimizde. En kötü senaryo kış aylarında enfeksiyonun artması. Bununla birlikte Kovid vakalarının artması. Diğer enfeksiyonlarla birlikte Kovid görülmesi klinik tabloları ağırlaştırabilir. Evet bizim hastanelerimiz yüksek imkanlara sahip ama buna güvenip, kurallardan ödün vermememiz gerekiyor" dedi.