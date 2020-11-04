Çürük diş problemi olanlar dikkat! İşte çürük dişi bitiren besin...

Bu besinler diş çürüğünü bitiriyor. Bazı besinlerin çürük önleyici olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Çürük önleyici besinler içinde en etkili olanlardan biri peynirdir. Peynir, ağız ortamının pH'ını yükselterek, dişlerde çürük oluşumunu önleyebilmektedir. Çürük önleyici bir besin olarak görülen peynir; çürüğün önlenmesinde etkili olan kalsiyum ve fosfat iyonlarını ve ayrıca antikaryojenik özelliğe sahip bir protein olan kazeini içermektedir.

ÇÜRÜK DİŞ KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, çürük dişin kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır.