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haberi: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! ...

haberi: Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar, virüsün mutasyona uğradığını ve belirtilerinin değiştiğini gösteriyor. Koronavirüsün etkisinin hala devam etmesi sebebiyle tedavisi biten hastalar üzerinde yapılan çalışmalar virüsün etkisinin aylar sürebileceğini ortaya çıkardı. Bilim Kurulu Üyesi , sabah.com.tr'ye özel son dakika açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün mutasyona uğradığını ve her hastada farklı belirtiler ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün yeni etkilerini ve İstanbul'da artan vakaların nedenlerini sıraladı. Özellikle kapalı alanlarda çalışanlara corona virüse karşı uyarılarda bulunan Özlü, normale dönüşün ne zaman olacağına dair tahminlerini açıkladı. İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün son dakika açıklamaları…

ZEYNEP AKBAŞ ZEYNEP AKBAŞ
Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:53 Son Güncelleme: 5.11.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

Koronavirüsle ilgili en merak edilen soruların başında 'un yeni etkileri ve yeni belirtileri geliyor. Sürekli mutasyona uğrayan ve her hastada farklı belirtilerle ortaya çıkan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , son günlerde konuşulan 'koronasomni' hakkında bilgiler verdi. Koronavirüsün en çok bulaştığı alanları da sıralayan Özlü, koronavirüsün etkilerinin bazı hastalarda altı aya kadar uzadığını belirtti. İşte 'nün sabah.com.tr'ye özel açıklamaları…

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

"MUTASYONA UĞRAYINCA DAHA KOLAY BULAŞIYOR"

Bilim Kurulu Üyesi , koronavirüsün mutasyona uğradığı iddialarıyla ilgili "Mutasyon sürekli oluyor. Koronavirüsün başından beri bu virüsler sürekli mutasyon geçiriyor. Bu virüs, sürekli değişim ve dönüşüm içinde. Bu mutasyonların virüsün akışını değiştirdiği yönündeki iddialar henüz kanıtlanmış değill ancak son zamanlarda bazı yayınlar var. Bu yayınlara göre, mutant virüs daha çok görülüyor ve daha kolay bulaşıyor. Virüsün uğradığı mutasyonun, virüsün bulaşıcılığını artırdığı yönünde gözlemler var. Bunlar henüz kesin kanıt düzeyinde değil ama daha düşük kanıt seviyesinde diyebiliriz." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ VAR MI?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, koronavirüsün herkeste aynı belirtilerle ortaya çıkmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti; "Sürekli farklı bulgular çıkabilir. Şu ana kadar tablo tam oturmuş değil. Resmin tamamını henüz göremiyoruz. Pek çok organda farklı bulgular var. Farklı organlarda ortaya çıkmasının sebebi; damar tıkanıklığına neden olması. Hangi organda hangi damar tıkandıysa buna bağlı olarak farklı bulgular görülebiliyor. Akciğerde, kalpte, beyinde, mide bağırsak sisteminde, ciltte, böbrekte bazı bulgular ortaya çıkabilir. Her hastada aynı durum gerçekleşmiyor. Farklı belirtiler ve farklı etkiler ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak üst solunum yollarında ve alt solunum yollarında zatürre şeklinde kendini gösteriyor."

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

"KORONAVİRÜSÜN YENİ ETKİSİ…"

olduğu ve koronasomni denilen tedavisi zor bir uyku bozukluğuna sebep olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, ", uyku bozukluğu veya depresyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Koronavirüsün sonuçlarını ve etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tedavisi biten vakalar yeni yeni takibe gelmeye başladı. Uzun süren semptomlar oluyor. Aylarca devam eden, tam iyileşmeyen sürekli halsizlik ve öksürük gibi yakınmaları olan hastalar var. Sinir sistemi tutulumların kalıcı olduğuna dair bazı çalışmalar var. Hastadaki şikayetlerin düzelmesi zaman alabiliyor. Bazen iki üç ay bazense altı ay kadar sürebiliyor. Bunlar her hastada her zaman olan şeyler değil." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

"İSTANBUL'DAKİ VAKA ARTIŞLARININ NEDENİ…"

Son günlerde İstanbul'da yaşanan vaka artışına yönelik açıklamalarda bulunan Özlü, artışa sebep olan alanları sıraladı ve yeni tedbirlerin gelme ihtimaline yönelik, "Tedbirlerin sıkılaştırılması kamu yönetimine bağlı ancak şu an yaşadığımız en büyük problem; yeme içme alanları, restoranlar, fabrika ve kurumların yemekhaneleri, çay ve kahve içme alanları, toplu taşıma, iş yerlerindeki kapalı mekanlar, asansör gibi dar alanlar en çok bulaş olan yerler. Kapalı mekanlarda çalışan birçok kişinin karşılaştığı alanlar riskli. En tehlikeli alanlar sigara içme alanları. Maske takmıyorlar ve sigara dumanıyla birlikte aslında virüste üflüyorlar. İş yerlerinde maske çıkarılarak çay kahve içilmesi bile büyük risk. Bulaşlar en çok bu şekilde oluyor." dedi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

Herkesin merak ettiği normale dönüşün ne zaman olacağı konusunda tahminlerini belirten Özlü, aşı çalışmalarının etkisine vurgu yaparak "Normale dönüş ne zaman olur bunu kesin olarak bilemiyoruz ancak önümüzdeki yıl pandeminin tümüyle sonlanmayacağını tahmin ediyorum. Yapılacak aşıların salgını durdurması için toplumun yüzde altmışını aşılamamız gerekiyor. Bu da uzun bir süre. Kurallara dikkat edilirse, aşılar özellikle risk grubuna zamanında yapılırsa önümüzdeki yaz normale dönüş konusunda daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...
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