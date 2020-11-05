Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı! Koronavirüsün yeni etkisi...

"KORONAVİRÜSÜN YENİ ETKİSİ…"

Koronavirüsün yeni etkisi olduğu ve koronasomni denilen tedavisi zor bir uyku bozukluğuna sebep olduğu iddialarına ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Koronavirüs, uyku bozukluğu veya depresyon gibi hastalıklara sebep olabilir. Koronavirüsün sonuçlarını ve etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tedavisi biten vakalar yeni yeni takibe gelmeye başladı. Uzun süren semptomlar oluyor. Aylarca devam eden, tam iyileşmeyen sürekli halsizlik ve öksürük gibi yakınmaları olan hastalar var. Sinir sistemi tutulumların kalıcı olduğuna dair bazı çalışmalar var. Hastadaki şikayetlerin düzelmesi zaman alabiliyor. Bazen iki üç ay bazense altı ay kadar sürebiliyor. Bunlar her hastada her zaman olan şeyler değil." dedi.