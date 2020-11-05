Son dakika haberi: TikTok uygulamasıyla ilgili korkunç iddia! Uzman isimden ailelere önemli uyarı...

"BU TARZ UYGULAMALAR KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN DEĞİL"

Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, bu tarz uygulamaların kültürümüze uygun olmadığını vurgulayarak "Bu tarz uygulamalar Türk toplumuna, kültürüne, geleneklerine uygun değil. Düzenimize çok aykırı. Çocuk bu tarz uygulamaları 3 saatten fazla kullanıyorsa bu anne ve babanın ihmalidir. Sadece sosyal medya değil, ilgi görmeyen çocuğun 'beyaz ekran' dediğimiz iphone, bilgisayar gibi birçok ekrana ilgisi artar. Beyaz ekranı çocuğa yasaklamak çözüm değil ancak olumlu kullanımına yönlendirmek gerekiyor. Faydalı ve güzel kullanımı sağlanmalıdır. " dedi.

"İLERLEYEN YAŞLARDA BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLABİLİR"

"Bu tarz uygulamaların sık kullanılması depresyon başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. 3 saatten fazla kullanımı psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara neden olabilir.."