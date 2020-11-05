Son dakika haberi: TikTok uygulamasıyla ilgili korkunç iddia! Uzman isimden ailelere önemli uyarı...

İngiliz Medyasında yer alan habere göre; Odasında ölü bulunan 12 yaşındaki Colbert Munoz TikTok uygulaması kullanıyordu. İddilara göre; küçük çocuk, TikTok uygulamasını kullanan çocuklar ve gençler arasında yaygın olan 'Meydan okuma' oyunu sırasında hayatını kaybetti. Munoz'un cansız bedeni, babası Luis Munoz ve annesi Katiuska Beltran tarafından yatak odasında bulundu. Anne ve baba çocuklarının bilgisayarının açık olduğunu ve ekranda bir zamanlayıcı çalıştığını fark etti. Okul çağındaki çocuğun hastalıklı bir meydan okuma sırasında ölmüş ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Şili medyasına konuşan Luis Colbert, çocuğunun son dönemde TikTok'ta zaman geçirdiğini ve şöhret olma hayalleri kurduğunu söyledi.
"ÇOCUKLAR BU KONUDA İSTİSMARA DAHA AÇIK"
Tüm dünyada şok etkisi yaratan olayla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, "Küçük yaş grubunda bağımlılık daha ön planda oluyor. Yetişkinler kötü şeylere hayır diyebiliyor. Özellikle bağımlılığa sebep olan şeylere yetişkinlerin hayır demesi daha kolay oluyor. Ancak çocuklar bu konuda istismara daha açık. Bu tarz uygulamaların hedefi de bu sebeple çocuklar oluyor." dedi.
"BAZI ÇOCUKLAR ÇOK ÖN PLANDA OLMAK İSTİYOR"
"Çocuklarımızla çok iyi ilişkilerimiz olursa yanımıza gelip her şeyi anlatabilirler. İyi ilişkiler kurmak derken; çocuğu aşağılamamak, kırmamak, üzmemek bu tarz durumlardan bahsediyoruz." diyen Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, sözlerine şöyle devam etti; "Çocuğa, 'Benimlesin, iyi ki varsın!' mesajını vermek çok önemli. Bazı çocuklar çok ön planda olmak isterken bazı çocuklar böyle bir istek içine girmiyor. Görülmeye dair ihtiyacı olan çocukları anlayabilmemiz için ilgilenmemiz gerekiyor. Anne baba ihmali ne zaman başlarsa çocuklar sosyal medyada o kadar kolay kayabilir. Çocukla kaliteli zaman geçirirsek ilişkimiz kopmaz ve sosyal medya düşkünlüğü bu kadar çok olmaz."
"BU TARZ UYGULAMALAR KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN DEĞİL"
Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, bu tarz uygulamaların kültürümüze uygun olmadığını vurgulayarak "Bu tarz uygulamalar Türk toplumuna, kültürüne, geleneklerine uygun değil. Düzenimize çok aykırı. Çocuk bu tarz uygulamaları 3 saatten fazla kullanıyorsa bu anne ve babanın ihmalidir. Sadece sosyal medya değil, ilgi görmeyen çocuğun 'beyaz ekran' dediğimiz iphone, bilgisayar gibi birçok ekrana ilgisi artar. Beyaz ekranı çocuğa yasaklamak çözüm değil ancak olumlu kullanımına yönlendirmek gerekiyor. Faydalı ve güzel kullanımı sağlanmalıdır. " dedi.
"İLERLEYEN YAŞLARDA BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLABİLİR"
"Bu tarz uygulamaların sık kullanılması depresyon başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. 3 saatten fazla kullanımı psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara neden olabilir.."
UYKU BOZUKLUĞU, GECELERİ KABUS…
"TikTok başta olmak üzere birçok uygulamaya karşı ailelere uyarılarda bulunan Klinik Psikolog Şafak Ağaca Kemal, "Çocuğunuz geceleri kabus görüyorsa, uyku bozukluğu yaşıyorsa, okula gitmeyi reddediyorsa, yeme bozukluğu varsa mutlaka uzman desteği almalısınız. Çocuklar bizim uzvumuzun bir parçası değil. Bu nedenle kendi bedenimizi kontrol ettiğimiz gibi çocuğumuzu kontrol edemeyiz. Çocukla olumlu anlaşmalar yapabiliriz. Örneğin; "Bugün yarım saat olunca bilgisayarı kapatır mısın?" gibi anlaşmalar yapabiliriz. Hafta içi kullanmasını engelleyip yalnızca hafta sonu kullanmasını ve bu kullanımı da sınırlı tutmasını sağlayabiliriz. Şu unutulmamalıdır ki 0-18 yaş arası tüm çocuklar bilgisayar oyunları veya uygulamaları konusunda tehlikededir ve ebeveynler bu konuda mutlaka dikkatli olmalıdır." dedi.