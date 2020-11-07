Baş boyun kanserinin ilk belirtisine dikkat! Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor...

"ARTIK GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR"

Günümüzde hastalığın hem risk profilinin değiştiğini hem degörülme sıklığının artığını vurgulayan Prof. Dr. Kandoğan, sebepleri ise şöyle sıraladı:

"Baş boyun kanserleri geçmişte genellikle sigara ve alkol tüketen 50 yaş üzeri erkeklerde görülürdü. Ancak sigara alkol tüketiminin genç nüfusta yaygınlaşması, kadınlarda bu maddelerin tüketiminin geçen yıllara göre fazla olması hem risk profilini değiştirdi hem de hastalığın görülme sıklığının artırdı."