Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı semptom grubu tespit edildi

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ YEDİ SEMPTOM GRUBU

Viyana Tıp Üniversitesi'nde araştırmacılar, koronavirüs belirtileri ile ilgili uzunca listeyi en azından bir düzene koymayı başardı. Söz konusu bilim insanları, nispeten hafif bir seyir izleyen Kovid-19 hastalık süreci ile alakalı, Allergy isimli tıp dergisinde de yayımlanan yedi farklı belirti olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, elde edilen veriler temelinde farklı semptomların Kovid-19 hastalığında birbirleri ile alakalı olduğunu ve semptom grupları halinde görüldüğünü tespit etti. Araştırmada ortaya çıkan yedi semptom grubu şunlardan oluşuyor: