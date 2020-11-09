Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı semptom grubu tespit edildi

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: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! ile ilgili 7 farklı grubu tespit edildi

salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları koronavirüs salgına karşı her geçen gün yeni bir bilgi ortaya koyuyor. Viyana Tıp Üniversitesi'nde koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucunda, hastalıkla ilgili yedi farklı grubu olduğu tespit edildi. Peki semptomlar nelerdir? İşte araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yedi farklı semptom grubu...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:05 Son Güncelleme: 9.11.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı septom grubu tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 258 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 50 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Viyana Tıp Üniversitesi'nde hastalıkla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırma, Kovid-19 ilgili yedi farklı grubu olduğunu ortaya koydu.

Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı septom grubu tespit edildi

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ YEDİ SEMPTOM GRUBU

Viyana Tıp Üniversitesi'nde araştırmacılar, belirtileri ile ilgili uzunca listeyi en azından bir düzene koymayı başardı. Söz konusu bilim insanları, nispeten hafif bir seyir izleyen Kovid-19 hastalık süreci ile alakalı, Allergy isimli tıp dergisinde de yayımlanan yedi farklı belirti olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, elde edilen veriler temelinde farklı semptomların Kovid-19 hastalığında birbirleri ile alakalı olduğunu ve grupları halinde görüldüğünü tespit etti. Araştırmada ortaya çıkan yedi semptom grubu şunlardan oluşuyor:

Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı septom grubu tespit edildi

1.Gribal semptomlar (ateş, ateşli titreme, halsizlik ve öksürük)

2.Nezle semptomları (burun akıntısı, hapşırma, kuru boğaz ve burun tıkanıklığı)

3.Eklem ve kas ağrıları

Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı septom grubu tespit edildi

4.Göz ve mukoza iltihabı

5.Akciğer rahatsızlıkları (akciğer iltihabı ve nefes darlığı)

6.Mide-bağırsak sorunları (ishal, mide bulantısı ve baş ağrısı)

7.Koku ve tat alma duyularının kaybı ve diğer semptomlar

Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı septom grubu tespit edildi

TAT VE KOKU ALMA DUYULARINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU GENÇ İNSANLAR

Araştırmanın sorumlusu immünoloji uzmanı Winfried Pickl, DW'ye yaptığı değerlendirmede, "Tat ve koku alma duyularını kaybeden kişilerin çoğunlukla bağışıklık sistemi genç insanlar olduğunu" vurguladı. Ancak buradaki "genç" kavramı hastanın yaşı ile değil, timüs tarafından üretilen T hücrelerinin (bağışıklık hücreleri) ne kadar genç olduğu ile ilgili bir ifade.

Pickl, yapılan araştırmaların, "açık bir şekilde, Covid-19 hastalığında sistemsel (örneğin 1. ve 3. grup) süreç ile organsal (örneğin 6. ve 7. grup) sürecin birbirinden ayrıldığını ortaya koyduğunu" dile getirdi.

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Son dakika haberi: Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Koronavirüs ile ilgili 7 farklı semptom grubu tespit edildi
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