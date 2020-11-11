Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

başta olmaz üzere birçok hastalıktan korunmak için akciğerleri güçlendirmek gerekiyor. Sağlıksız beslenme, kirli hava, zararlı alışkanlıklar gibi birçok sebepten dolayı akciğerler ve diğer organlar zamanla zarar görüyor. Akciğerleri koronavirüs gibi hastalıklara karşı güçlendirmek ve yenilenmesini sağlamak için sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak gerekiyor. Peki, hangi besinler akciğeri temizliyor? Güçlü bir akciğer için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte kanser başta olmak üzere akciğeri birçok hastalıktan koruyan şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 09:49 Son Güncelleme: 11.11.2020 10:09 ABONE OL
Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Siyah havuç: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Üzüm çekirdeği: İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Kereviz: Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA