Koronavirüse kalkan oluyor! İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...

Keçiboynuzu: Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.