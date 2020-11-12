Son dakika haberler: Tedbirler gelecekte "zincirleme salgınları" tetikleyecek! Bilim insanlarından korkutan iddia

Son dakika haberler… Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde salgından korunma amaçlı yürütülen maske, mesafe gibi tedbirler yalnızca Covid-19 virüsüne karşı değil mevsimsel grip gibi birçok salgın hastalıktan kişileri koruyor. ABD'li bilim insanlarının ortaya attığı bir iddiaya göre ise; bu korunma hali gelecekte "zincirleme salgınların" önünü açacak…

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! GELECEKTE "ZİNCİRLEME SALGINLARA" NEDEN OLACAK…

Koronavirüs salgınından korunmak için gerçekleştirilen tedbirlerin gelecekte zincirleme salgınları tetikleyeceği iddiası ile beraber araştırmacılar özellikle influenza virüsünün her yıl mutasyona uğradığını vurgularken savunmasız insan sayısının artması nedeniyle grip aşılarının etkisiz hale gelebileceği konusunda tüm dünyayı uyardı…