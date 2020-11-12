Son dakika haberi: Corona virüs sürecinde 'ölümün kaptanı' zatürreden uzak durmak için sigarayı bırakın...

Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin, akciğer dokusunun virüs, mantar ya da bakterilerle iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

Zatürrenin "ölümün kaptanı" olarak tanımlandığını ve insan hayatını en çok etkileyen hastalıkların başında geldiğini belirten Tabakoğlu, "Özellikle çocukluk çağı, 60 yaş üstü kişilerde, immün yetmezliği olanlarda ve yan ek hastalıkları bulunan hastalarda çok ölümcül seyredebilen, tehlikeli bir hastalıktır." dedi.

Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminde zatürre hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak "Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor. Bu hastaların çoğunluğu yoğun bakım ihtiyacı duyuyor ve ölümlerin büyük bölümü de bu hastalığa bağlı yaşanıyor." diye konuştu.

Zatürreye yakalanmamak için sağlıklı bir akciğer yapısına sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Tabakoğlu, akciğerin insan için önemli bir organ olduğuna söyledi.