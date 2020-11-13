Son dakika haberi: BionTech CEO'su Uğur Şahin Koronavirüs aşısının tedarik tarihini duyurdu! Rahatlama ne zaman olacak?

Dünya genelinde gerekli izinleri veren kurumlarla yakın diyalog içinde bulunduğunu söyleyen Uğur Şahin, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD'den veya Avrupa'dan gelebilir" dedi.