Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

BAŞHEKİM TERZİOĞLU: GÖNÜLLÜLÜK USULÜYLE YAPILIYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ise dünyada Faz 3 aşamasına gelen ve uygulamada olan aşılar olduğunu açıkladı. Türkiye'de de birkaç aşı olduğunu aktaran Prof. Dr. Terzioğlu, "Bunlardan biri inaktive olan ve Çin tarafından üretilen aşı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde aşı çalışması yürütülüyor. Türkiye'de 20'ye yakın merkez var, o merkezlerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılacak. Gönüllülük usulüyle yapılıyor" diye konuştu.