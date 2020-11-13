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: 'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Rektörü ’a yapıldı

Tüm dünyada salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse yönelik 'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına, Hastanesi'nde başlandı. İlk aşı uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'a yapıldı. Rektör Özkan: "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:27 Son Güncelleme: 13.11.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

Rektörü Prof. Dr. Özkan, 'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamalarının başladığını açıkladı.

Çin'e ait Covid-19 aşısı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yapıldı | Video

Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, "Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de AÜ olarak 'in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız" diye konuştu.

Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

Rektör Özkan, 'nde Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşının, sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını kaydetti. Özkan, Faz 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz uygulandığını, Faz 1 ve Faz 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içinde aşılamanın antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini dile getirdi.

Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

Rektör Özkan, "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

BAŞHEKİM TERZİOĞLU: GÖNÜLLÜLÜK USULÜYLE YAPILIYOR

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ise dünyada Faz 3 aşamasına gelen ve uygulamada olan aşılar olduğunu açıkladı. Türkiye'de de birkaç aşı olduğunu aktaran Prof. Dr. Terzioğlu, "Bunlardan biri inaktive olan ve tarafından üretilen aşı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde aşı çalışması yürütülüyor. Türkiye'de 20'ye yakın merkez var, o merkezlerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılacak. Gönüllülük usulüyle yapılıyor" diye konuştu.

Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise aşı çalışmasına Rektör Özkan'ın katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Akdeniz Üniversitesi olarak aşı çalışmasına girmekten mutluyuz. İlk aşıyı Rektör Özkan kendisi oldu. 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşıldı. Ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. Hastanemize 350 aşı geldi" dedi.

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Son dakika haberi: Çin'de geliştirilen aşı ilk olarak gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan’a yapıldı
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