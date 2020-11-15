Corona virüse karşı alınacak sağlık önlemleri ile ilgili son dakika haberi geldi. D vitamininin corona virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığından korunmak için etkili bir silah olduğu tartışılırken, ilk resmi adım İngiltere'den geldi. İngiltere hükümeti, D vitamini kullanımı konusunda bir rehber oluşturulmasını talep etti. Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın, sağlık danışmanlarından D vitamini kullanımıyla ilgili yeni yönergeler üretmelerini istemesinin ardından bu vitamin, koronavirüsü önleme ve tedavi etmenin potansiyel bir yolu olarak kullanılmaya bir adım daha yaklaştı.

D VİTAMİNİ: POTANSİYEL ÖNLEYİCİ VE HAFİFLETİCİ VİTAMİN

Sağlık Bakanı, İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü'ne iki hafta önce "güneş ışığı" besin maddesinin kullanımına ilişkin kılavuzlar oluşturmaları talimatını verdi. İskoçya'nın öncülüğünü takiben 2 milyondan fazla savunmasız ve yaşlı insana D vitamini takviyesi yapılmaya başlandı.