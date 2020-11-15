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Corona virüs önlem ve tedavisinde haberi! En iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19'da...

haberi... Bu vitamin corona virüs hastalığından korunmaya yardımcı olabilir! Corona virüs kaynaklı KOVİD-19 salgınında tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarından umut verici yeni haberler gelirken, hastalığı önlemek için sağlık otoriteleri tarafından verilen çok az tavsiye bulunuyor. Maske ve mesafe dışında, insanların nasıl beslenmesi gerektiğine dair DSÖ’nün kayda değer ve mutlak bir tavsiyesi bulunmuyor. Ancak yapılan araştırmalar, virüse karşı en etkili silahın D vitamini olabileceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:52 Son Güncelleme: 15.11.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

Corona virüse karşı alınacak sağlık önlemleri ile ilgili haberi geldi. D vitamininin corona virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığından korunmak için etkili bir silah olduğu tartışılırken, ilk resmi adım İngiltere'den geldi. İngiltere hükümeti, D vitamini kullanımı konusunda bir rehber oluşturulmasını talep etti. Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın, sağlık danışmanlarından D vitamini kullanımıyla ilgili yeni yönergeler üretmelerini istemesinin ardından bu vitamin, koronavirüsü önleme ve tedavi etmenin potansiyel bir yolu olarak kullanılmaya bir adım daha yaklaştı.

D VİTAMİNİ: POTANSİYEL ÖNLEYİCİ VE HAFİFLETİCİ VİTAMİN

Sağlık Bakanı, İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü'ne iki hafta önce "güneş ışığı" besin maddesinin kullanımına ilişkin kılavuzlar oluşturmaları talimatını verdi. İskoçya'nın öncülüğünü takiben 2 milyondan fazla savunmasız ve yaşlı insana D vitamini takviyesi yapılmaya başlandı.

Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

Bir açıklamada, İngiliz Sağlık Bakanlığı klinik kılavuzlarını belirleyen Nice sözcüsü şunları söyledi:

"Nice ve PHE, sağlık ve sosyal bakım bakanlığından Covid'in önlenmesi ve tedavisi için D vitamini konusunda tavsiyelerde bulunmaları için resmi bir talep aldı. Matt Hancock, 29 Ekim'de bu talimatı resmi olarak iletti. "

Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

D vitamini hareketi, hükümetin yaşlı insanlara kışa girerken koruma sağlaması için D vitamini takviyesi vermeye başlaması sonrasında geldi. Pandemi sırasında daha uzun süre içeride kalmanın bir sonucu olarak birçok insanın normalden daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olabileceğine dair artan bir endişe var.

Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

D vitamininin bağışıklık sistemleri üzerindeki etkisi uzmanlar arasında uzun süredir tartışılmakta. Bir dizi çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin koronavirüs kaynaklı daha yüksek bir ölüm oranı ile ilişkili olduğunu ileri sürdü. Bazı uzmanlar, yeterli D vitamini seviyelerinin akciğer enfeksiyonlarında doku hasarını azaltabileceğine inanıyor.

Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

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Son dakika: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

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Corona virüs önlem ve tedavisinde son dakika haberi! En iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19'da...
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