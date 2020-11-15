Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Test sonucu çıkana kadar...

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de pandemi açısından genel durumun iyiye gitmediğini söyleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, "Genel durum tabii ki iyi gitmiyor. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle hepimiz çok hasta olmamak için karşımızdakini de hasta etmemek için önlem almaya devam etmek zorundayız. Bize başvuran hastalardan da gördüğümüz kadarıyla bulaşma en fazla aile içi ve işyeri gibi ortamlarda oluyor. Ama her iki durumda da belirleyici olan 'maskesiz' bir şekilde kapalı ortamda, kişilerin birbirleriyle yakın temas kurması. Örneğin iş yerinde yemek yerken sıklıkla maskelerini çıkarıyor. Temasa dikkat edilmezse risk artıyor. Veya mesela sigara meselesi konuşuluyor. Dışarıda niye yasaklandı vesaire. Dışarıya birlikte sigaraya çıkarıyorlar, oysa sigara içerken ağzınızdaki nefesi de dışarıya üflüyorsunuz. Yakın temas ettiğiniz zaman da karşınızdakine bulaşma olasılığı artıyor" diye konuştu.

"AYNI EVDE YAŞAMIYORSANIZ MASKENİZİ ÇIKARMAYIN"

Yakın temas edilen, sosyalleşilen kapalı ortamların en büyük tehlike olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Bir de buralarda maskelerin de çıktığını düşünürsek çok riskli hale geliyor gerçekten. O nedenle bu dönemde başka insanlarla, maskesiz bir şekilde görüşmemeye özen göstermek zorundayız. Şu aşamada, en yakınımızdaki insan bile olsa, aynı evde yaşamıyorsak, iş arkadaşımız olabilir, akrabamız olabilir, asla maskesiz hiç kimseyle temas etmemek zorundayız. Hele ki kapalı ortamda uzun süre, asla maskesiz bir şekilde bulunmamalıyız. Maskenizi indirdiğiniz anda kimden olursa olsun enfekte olabilirsiniz" dedi.