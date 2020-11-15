Son dakika haberi: Corona virüse karşı en iyi vitamin bu olabilir! Günlük hayatta bu vitamini tüketenler KOVİD-19 hastalığında...

D vitamininin corona virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığından korunmak için etkili bir silah olduğu tartışılırken, ilk resmi adım İngiltere'den geldi. İngiltere hükümeti, D vitamini kullanımı konusunda bir rehber oluşturulmasını talep etti. Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın, sağlık danışmanlarından D vitamini kullanımıyla ilgili yeni yönergeler üretmelerini istemesinin ardından bu vitamin, koronavirüsü önleme ve tedavi etmenin potansiyel bir yolu olarak kullanılmaya bir adım daha yaklaştı.
D VİTAMİNİ: POTANSİYEL ÖNLEYİCİ VE HAFİFLETİCİ VİTAMİN
Sağlık Bakanı, İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü'ne iki hafta önce "güneş ışığı" besin maddesinin kullanımına ilişkin kılavuzlar oluşturmaları talimatını verdi. İskoçya'nın öncülüğünü takiben 2 milyondan fazla savunmasız ve yaşlı insana D vitamini takviyesi yapılmaya başlandı.
Bir açıklamada, İngiliz Sağlık Bakanlığı klinik kılavuzlarını belirleyen Nice sözcüsü şunları söyledi:
"Nice ve PHE, sağlık ve sosyal bakım bakanlığından Covid'in önlenmesi ve tedavisi için D vitamini konusunda tavsiyelerde bulunmaları için resmi bir talep aldı. Matt Hancock, 29 Ekim'de bu talimatı resmi olarak iletti. "
D vitamini hareketi, hükümetin yaşlı insanlara kışa girerken koruma sağlaması için D vitamini takviyesi vermeye başlaması sonrasında geldi. Pandemi sırasında daha uzun süre içeride kalmanın bir sonucu olarak birçok insanın normalden daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olabileceğine dair artan bir endişe var.
D vitamininin bağışıklık sistemleri üzerindeki etkisi uzmanlar arasında uzun süredir tartışılmakta. Bir dizi çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin koronavirüs kaynaklı daha yüksek bir ölüm oranı ile ilişkili olduğunu ileri sürdü. Bazı uzmanlar, yeterli D vitamini seviyelerinin akciğer enfeksiyonlarında doku hasarını azaltabileceğine inanıyor.
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