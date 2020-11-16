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Son Dakika Haberi: Koronavirüs toplantısı sonrası basın açıklaması yazılı olacak! Okullar açılacak mı? Yeni tedbirler var mı?

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs toplantısı sonrası kameralar karşısına geçmeyeceği öğrenildi. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un aktardığı bilgilere göre, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklaması yapılması bekleniyor. Peki, toplantıdan ne gibi kararlar bekleniyor, okullar tamamen açılacak mı, yeni tedbirleri uygulanacak mı? İşte, Bilim Kurulu toplantısı gündemindeki maddeler ve toplantı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 19:36 Son Güncelleme: 16.11.2020 19:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yazılı olacak! Okullar açılacak mı? Yeni tedbirler var mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Bakan Fahrettin Koca'nın TBMM sunumu nedeniyle normal şartlarda yapılmayacaktı. Ancak corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle, toplantının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, toplantıya ilişkin son bilgileri canlı yayında paylaştı. Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesinin beklenmediği bildirildi. Açıklama, yazılı olarak yapılacak.

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yazılı yapılacak! Yeni corona virüs tedbirleri var mı? | Video

SON DAKİKA: TOPLANTI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yazılı olacak! Okullar açılacak mı? Yeni tedbirler var mı?
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