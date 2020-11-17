Bilim Kurulu üyesi uyardı! Ev ziyaretlerindeki bu hata yüzünden virüs bulaşıyor...

Maske+mesafe. 'Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi', 'Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik', 'Arkadaşla bir kahve içmiştik', 'Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz'. Mesafe... Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor" dedi.