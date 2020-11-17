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Bilim Kurulu üyesi uyardı! Ev ziyaretlerindeki bu hata yüzünden virüs bulaşıyor...

vaka sayılarının artmasıyla birlikte uzmanlardan yapılan hatalar konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor. Maske takmanın virüsün bulaşmasını yüksek oranda engellediğini belirten uzmanlar, bu konuda gösterilen hassasiyetle vaka sayılarının düşebileceğini belirtiyor. Koronavirüs vaka sayılarını doğrudan etkileyen maske konusunda uyarılarda bulunan Üyesi Prof. Zeliha Koçak Tufan, ev siyaretlerine dikkat çekerek yapılan hatayı açıkladı. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:19 Son Güncelleme: 17.11.2020 11:33 ABONE OL
Bilim Kurulu üyesi uyardı! Ev ziyaretlerindeki bu hata yüzünden virüs bulaşıyor...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Virüs tek bir hatayı affetmiyor" dedi.

ARKADAŞ, EŞ, DOST, AKRABA...

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı, bulunulan her ortamda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Tufan, "Virüs cana yakın. Arkadaş, eş, dost, akraba, bulaşların pek çoğu yakınlardan. Seyahat eden dikkat edecek, dışarı giden dikkat edecek, çalışan da eve gelen de dikkat edecek.

EVLERE ZİYARETLERE GELİNCE...

Dolmuşta dikkat, markette dikkat, evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok.

Maske+mesafe. 'Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi', 'Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik', 'Arkadaşla bir kahve içmiştik', 'Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz'. Mesafe... Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor" dedi.

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Bilim Kurulu üyesi uyardı! Ev ziyaretlerindeki bu hata yüzünden virüs bulaşıyor...
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