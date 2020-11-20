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Son dakika haberi: 'ndan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Covid-19 aşısının yan etkileri var mı?

Son dakika haberi: 'ndan yapılan aşı açıklamasına göre, aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporu hazırlandı. Yapılan son dakika açıklamada, 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlik raporunda aşının önemli bir yan etkisi bulunmadığı tespit edildi. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika aşı açıklamasının detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:32 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Covid-19 aşısının yan etkileri var mı?

Sağlık Bakanlığı: Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLER...

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%3,5), kas ağrısı (%3), ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

HER 3 KİŞİDEN 2'SİNE...

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş corona virüs aşısı açıklaması! Covid-19 aşısının yan etkileri var mı?
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