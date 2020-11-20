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Son dakika haberi: ile ile ilgili çarpıcı uyarı: İlk beş güne dikkat!

Tüm dünyada vaka sayıları yeniden artışa geçti. Vaka sayıların artması endişe ile karşılanırken 'de yapılan bir araştırma corona virüsün bulaşıcılığı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Corona virüs belirtileri en sık ateş, öksürük, koku ve tat kaybı olarak ortaya çıkıyor. Hastalar corona virüs belirtilerini göstermeye başladıktan hemen sonra karantinaya girmeli diyen uzmanlar ilk beş güne dikkat çekti. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:44 Son Güncelleme: 20.11.2020 13:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs ile ile ilgili çarpıcı uyarı: İlk beş güne dikkat!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan kişilerde 9 güne kadar, çoğalma özelliğine sahip virüse rastlandığı bildirildi.

Bilim insanlarının, semptom gösteren hastalar üzerinde yapılan 79 küresel çalışmayı inceleyerek virüsün, bulaşın ilk günlerinde en yüksek seviyede olduğu sonucuna vardı.

9 GÜN SONRASINA KADAR ÇOĞALABİLİYOR

Çalışmada, boğazdan alınan örneklerde, Kovid-19'un enfeksiyon başladıktan 9 gün sonrasına kadar çoğalabildiği, yine bu örneklerde semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 5 gün içinde viral RNA parçacık miktarının zirveye çıktığı gözlendi.

Semptomların ortaya çıkmasından 17 gün sonrasında bile burun ve boğazdan alınan örneklerde hala aktif olmayan viral RNA parçacıklarına rastlandığı belirtildi.

KARANTİNA DESTEKLENMELİ

İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinden Dr. Müge Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kişilerin semptomlar göstermeye başladıktan hemen sonra, semptomlar hafif de olsa karantina konusunda gerçekten desteklenmeleri gerekli. Bazı insanlar sürüntü testinin sonuçlarını alana kadar en bulaştırıcı safhayı geçmiş olabilirler." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "Lancet Microbe" dergisinde yayımlanacak.

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Son dakika haberi: Corona virüs ile ile ilgili çarpıcı uyarı: İlk beş güne dikkat!
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