Son dakika haberi: Corona virüs ile ile ilgili çarpıcı uyarı: İlk beş güne dikkat!

KARANTİNA DESTEKLENMELİ

İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinden Dr. Müge Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kişilerin semptomlar göstermeye başladıktan hemen sonra, semptomlar hafif de olsa karantina konusunda gerçekten desteklenmeleri gerekli. Bazı insanlar sürüntü testinin sonuçlarını alana kadar en bulaştırıcı safhayı geçmiş olabilirler." ifadesini kullandı.

Çalışmanın ayrıntıları "Lancet Microbe" dergisinde yayımlanacak.

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