Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Koronavirüs ve grip bir arada olursa...

Varol, AA muhabirine, tüm dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini, Türkiye'nin de 10 Mart'tan sonra önlemleri hızla aldığını belirtti.

Bu kapsamda "evde kal" uygulamasının başlatıldığını, 65 yaş üstü ve 18 yaşın altındakilere kısıtlama getirildiğini anımsatan Varol, "Haziran ve temmuzda kademeli olarak düğünler, dernekler, sınırların açılması, illerin birbirine geçişi oldu. Bizler sosyalleşmeyi seven bir milletiz. Kovid-19'lu bir hastaya geçmiş olsuna gidiyoruz ya da o karantinaya giderken hep birlikte arkasından su dökerek uğurluyoruz. Böyle de bir kültürel durum var, bunu engelleyemedik." dedi.

Varol, sünnet düğünleri, evlilikler, nişanlar, kutlamalar ve tatillerin herkesi zor duruma soktuğunu vurgulayarak, "Herkes zincirlerini kırmış gibi bir anda açılmaya başladı. Bu açılma şu anki durumumuzu ve gerçekliği bize yaşattı." diye konuştu.