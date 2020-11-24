Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi merak edilenleri yanıtladı! Koronavirüs ile kan grupları arasında bir bağlantı var mı?

"KAN GRUBUNUN HASTALIĞIN GİDİŞATI ÜZERİNDE BİR ETKİSİ YOK"

Kayıpmaz: "Bir kişi bir kan grubuna sahip olduğunu düşünerek kesinlikle tedbirleri ihmal etmemeli. İstatistiksel olarak belirli hasta gruplarının karşılaştırılmasında böyle sonuçlar elde edilmiş olsa da bu gerçeği yansıtmaz. Bir kan grubunun avantajlı diğer kan grubunun dezavantajlı olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu kan grubu meselesi kişilerin tedbirlerinden önce gelmemelidir. Her ne kadar bilimsel bazı çalışmalar bunu gösterse de başka çalışmalar da kan grubunun hastalığı gidişatı üzerinde bir etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Bu konuyla ilgili ülkemizde Hacettepe Üniversitesi'nde yayımlanmış bir çalışma bulunmaktadır." diyerek sözlerine devam etti.