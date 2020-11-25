SON DAKİKA | Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Virüsle beraber corona belirtileri de mutasyona uğradı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında rekor artışlar vatandaşları tedirgin ederken her gün binlerce kişi kendisinde fark ettiği corona virüsü belirtileri ile hastanelere başvuruyor. Bu kapsamda vakalarda en çok rastlanan semptom ateş ve üst solunum yolları şikayetleri olsa da kişilerde birçok farklı semptom da gözlemleniyor. Corona virüs belirtileri bu noktada vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan corona virüs belirtileri…

ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI! CORONA VİRÜS VAKALARI BU BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR!

Salgının ilk günlerinden itibaren dünya üzerinde ilk kez rastlanan koronavirüsün sır perdesini aralamaya yönelik araştırmalar sürüyor. Virüsün çıktığı ilk dönemden bu güne birçok farklı mutasyona uğradığı saptanırken öte yandan vakalar üzerindeki corona virüs belirtilerinin de değiştiği yönünde iddialar bulunuyor…