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SON DAKİKA | Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Virüsle beraber corona belirtileri de mutasyona uğradı

Son dakika haberi... Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber her gün binlerce kişi corona virüs belirtileri üzerindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan ilk araştırmalarda ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarla etkisini gösteren bu virüs geçirdiği mutasyonlarla beraber artık çok daha farklı belirtiler de göstermeye başladı. Son dönemde vakalarda en çok kas ve kemik ağrıları gözlemlenirken öte yandan tat ve koku kaybı da yine çokça rastlanan corona virüs belirtileri arasında yerini alıyor. İşte DSÖ tarafından duyurulan corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:52 Son Güncelleme: 25.11.2020 14:52 ABONE OL
SON DAKİKA | Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Virüsle beraber corona belirtileri de mutasyona uğradı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında rekor artışlar vatandaşları tedirgin ederken her gün binlerce kişi kendisinde fark ettiği corona virüsü belirtileri ile hastanelere başvuruyor. Bu kapsamda vakalarda en çok rastlanan semptom ateş ve üst solunum yolları şikayetleri olsa da kişilerde birçok farklı semptom da gözlemleniyor. Corona virüs belirtileri bu noktada vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan corona virüs belirtileri…

ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI! CORONA VİRÜS VAKALARI BU BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR!

Salgının ilk günlerinden itibaren dünya üzerinde ilk kez rastlanan koronavirüsün sır perdesini aralamaya yönelik araştırmalar sürüyor. Virüsün çıktığı ilk dönemden bu güne birçok farklı mutasyona uğradığı saptanırken öte yandan vakalar üzerindeki corona virüs belirtilerinin de değiştiği yönünde iddialar bulunuyor…

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

GÜN GÜN ETKİSİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor


DİKKAT! ASEMPTOMATİK OLABİLİRSİN...

Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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SON DAKİKA | Araştırmalar sonucunda ortaya çıktı! Virüsle beraber corona belirtileri de mutasyona uğradı
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