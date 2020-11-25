SON DAKİKA... Koronavirüs döneminde çocuklar için dikkat! Aşıda kritik 8 uyarı

Aşılarda cıva, alüminyum ve tiomersal gibi yabancı maddeler var. Bunlar otoimmün hastalıkları, otizmi ve beyin hasarını tetikliyor mu?

Aşıların bu yan etkilere yol açtığı konusunda bilimsel verilerle kanıtlanmış çalışma yok.

Aynı anda birden fazla hastalığa karşı veya kombin aşı uygularsak aşıların yan etkileri artar mı?

Eş zamanlı birçok aşı kullanılabilir. Kombin aşılar güvenlidir.