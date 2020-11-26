SON DAKİKA! Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor

Nahl Suresi - 11: "(Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır."

Zeytinyağı için uzmanların son dakika tespitleri koronavirüsle mücadelede hem koruma hem de tedavide işe yaradığı yönünde

Mü'minûn Suresi - 20: "Tûr-i Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir."

Nûr Suresi - 35: "Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir."

Abese Suresi - 25-32: "Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir."

DEPRESYONA FAYDASI DA KANITLANDI

Günün her saati stress baskısıyla ezilen modern toplumun en yaygın hastalıklarından birisi de depresyon. Zeytinyağı deprasyona karşı da etkili bir koruyucu. Günde bir miktar zeytinyağı tüketmek, yorucu ve stresli hissettiğiniz zamanlarda size destek sağlayacaktır. ABD'de yapılan bilimsel araştırmalar da bunu doğruluyor. 1947 erkek ve 2909 kadını 10 süreyle izlemeye alan ABD'li bilim adamları, omega-6 bakımından zengin olan ayçiçek, soya, mısırözü ve pamuk yağı kullanan insanların depresyona yatkın olduğunu belirledi. Diğer taraftan bu yeni çalışmada zeytinyağında bol miktarda bulunan omega-9 yağ asitlerinin ağır depresyon riskini azalttığı gözlendi.

DERİNİZE UYGULAYIN

Zeytin yağının gıda da tüketilebileceği gibi başka uygulama biçimleri de vardır. Ali Rıza Karabulut'un hazırladığı Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi'nde zeytinyağının faydaları ve kullanma biçimleri şöyle sıralanmıştır:

-Basur hastalığı için faydalıdır. Zeytinyağı tedavi sırasında ağızdan alınır yahut lavman olarak kullanılır. Yumuşatıcı özelliğe sahiptir.

-Zeytinyağı vücuttaki sertliklere sürülerek ovuşturulursa faydalıdır. Özellikle adele ve mafsallara sürülerek ovuşturulması daha da faydalıdır.

-Zeytinyağı zehirlenmelere karşı iyi gelir. Karnı yumuşatır. Bağırsak kurtlarını düşürür. Dinlenmiş zeytinyağı daha fazla ısıtıcı ve daha fazla çözücüdür.

-İçine su karıştırılarak elde edilen zeytinyağı, daha az hararetli, daha hoş ve faydası daha çoktur. Zeytinyağının bütün çeşitleri cildi yumuşatır ve saçların beyazlaşmasını geciktirir. Tuzlu zeytin suyu. ateş yanıklarının kabarmasını önler, diş etlerini kuvvetlendirir. Zeytin yaprağı, kızıllık, ekzama, habis yaralar ve kurdeşen gibi cilt hastalıklarına karşı faydalıdır, terlemeyi de önler.

-Bütün yağlar mide ve bağırsakları zayıflattığı halde, zeytinyağında bu etki yoktur. İşte bu özelliklerinden dolayı, "Zeytinyağı fakirlerin tedavi olacak İlacıdır" denilmiştir.

-Zeytinyağının yara, çıban, egzama, sivilce ve kurdeşen gibi cilt hastalıklarına merhem gibi sürülmesi gayet faydalıdır.

-Zeytinyağının cüzzam hastalığı için cilde sürülmesi gayet iyidir.

HİPOKRAT'A GÖRE KULLANIMI

Görüldüğü gibi vücut için adeta bir yenilenme mucizesi olan Zeytinyağı, uzmanların son dakika tespitleri sonrasında koronavirüs savaşında da insanlığın yanında olacak. Yiyecek olarak ne kadar uzun zamandır kullanılıyorsa, krem, merhem pomat, yakı, başka bitkilerin aktif maddelerini çözücü olarak da bir o kadar uzun zamandır kullanılıyor. 'Zeytinlikten Sofraya zeytinyağının hikayesi' isimli kitaba göre yaprağından kabuğuna, gövdesinden meyvesine, çekirdeğinden yağına her şeyini kullanıyorlardı. MÖ 4. Yüzyıl'da yaşayan, modern tıbbın babası olarak bilinen Hipokrates, zeytinyağıyla ilgili 60'ın üzerinde tıbbi kullanımdan bahseder.

Dermatolojik hastalıklar, yara ve yanıklar, jinekolojik hastalıklar ve kulak iltihapları gibi harici kullanım alanlarının yanı sıra hazımsızlık ve diğer mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi iç hastalıkların da kusturucu olarak kullanımını anlatır. Antik tıp geleneklerinde aromaterapinin önemli bir yeri vardır. Eski metinlerde hastaları sakinleştirmek veya iyileştirmek için bitkilerle demlenmiş sıcak zeytinyağı reçeteleri bulunur. MS1. Yüzyılda yaşayan yaşlı Plinius özellikle daha olgunlaşmamış zeytinlerden elde edilmiş zeytinyağının şifa verici olarak kullanılmasını savunuyordu. - YeniSafak