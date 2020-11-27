Son Dakika: Corona virüs cinsel sağlığı da mı etkiliyor? İşte, yapılan son araştırmalar...

Corona virüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. ABD'nin 100.000'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirdiği 24. gün oldu. Bu arada, ABD hastanelerindeki Covid-19 hastalarının sayısı art arda 17. günde rekor kırdı ve birçok tıp merkezi, kapasiteye yaklaştıklarını duyurdu. Almanya, 1 milyon Covid-19 vakasını aşarak Avrupa bölgesinde bu rakama ulaşan 6. ülke oldu. Vaka sayısı arttıkça, KOVİD-19'un etkilediği organlar ve ortaya çıkan yeni semptomlar da keşfediliyor. Son olarak, corona virüsün üreme ve cinsel sağlığı bozduğu yönünde de kanıtlar ortaya çıktı.

"ERKEKLERDE TESTİKÜLER HASAR İNCELENMELİ"

Covid-19'un bir organa zarar vermesi için mutlak olarak o organı da enfekte etmesi gerekmiyor. Sebep olduğu -pıhtılaşma bozukluğu, yaygın vaskülit tablosu, sitokin fırtınası ve hiperenflamasyon gibi- zincirleme reaksiyonlarla da zarar verebiliyor.