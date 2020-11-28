Tehdit çok yakına geldi! “Hızlıca aşılanmayı bekliyoruz”

"HIZLICA AŞILANMAYI BEKLİYORUZ!"

Aşılanan kişi için sorunun ortadan kalkacağını ifade eden Özlü," Aşı olduktan 15 gün sonra virüse karşı koruyuculuk kazanılıyor. Türkiye'de salgını durdurabilmemiz için 50 milyon kişiyi aşılamamız lazım. Bu da o kadar kolay bir iş değil. Hem aşıya ulaşmak hem de bunu uygulamak zaman alacak. Etkili bir ilaçta yok piyasada o yüzden aşıdan başka çaremiz yok. En başta ben olmak üzere hızlıca aşılanmayı bekliyoruz." dedi.