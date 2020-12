D vitamini Covid-19’dan koruyor

D vitamini, Covid-19 sürecinde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, D vitamini ile ilgili tüm merak edilenleri GÜNAYDIN okurları ile paylaştı…D vitamini, bağışıklığımız için oldukça önemli bir destek. Güneşten gelen organik bir vitamin olan D vitamini, bağışıklık sistemini desteklemekle birlikte kemik gelişimine, kalsiyum dengesine, birçok organın düzenli çalışmasına da katkı sağlıyor.Türkiye'de D vitamini eksikliği görülme oranının yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. İdeal olan, D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesi ve bu doğrultuda bir tedavi gerçekleştirilmesidir.Yetişkinler günde 2000- 3000 IU kullanabilir. Her zaman günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi alınmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle kış döneminde bu konu daha da önemli hale geliyor.D vitamininin hastalıktan korunmada çok önemli olduğunun ve Covid-19 hastalarının hastalık seyrinde de oldukça etkili konumda bulunduğunun altını çiziyoruz. D vitamini seviyelerinin normal ve üstünde olması Covid-19'a yakalananların tedavi başarısında büyük önem taşıyor.Burada öncelikle ideal D vitamini seviyelerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Endocrine Society serum D vitamini düzeyinin 30 ng/mL ve üstü seviyelerini yeterli olarak kabul etmektedir. 20-30 ng/mL arası yetersizlik, 20 ng/mL ve altı seviyeler ise eksiklik olarak nitelendirilmektedir. Yani hedef, D vitamini seviyelerini 30 ng/mL ve üstüne çıkartmak olmalıdır. Covid-19 ile ilgili yapılan çalışmalar da bunu destekliyor.Plos One'da yayımlanan, Covid-19 testi yapılan 191 bin 779 kişiden alınan verilerin incelendiği bir çalışmada kan D vitamini seviyeleri 20 ng/mL'nin altında olanların Covid-19 'a yakalanma oranının 30 ng/mL üstünde yeterli seviyede D vitamini olanlara göre yüzde 54 daha yüksek olduğu görülmüştür.Sunduğu faydalar açısından D vitaminini 'mucize sarı destek' olarak nitelemek doğru olacaktır. Sadece pandemi sürecinde değil her dönemde ve yenidoğandan gebelere, yaşlılardan çocuklara ve kronik hastalığı bulunanlara kadar herkes tarafından ihtiyaç duyulan bir destek çünkü.Ülkemizin konumu ve beslenme alışkanlıklarımız sonucu büyük bir kesimde D vitamini eksikliği olduğunun altını çizmek son derece önemli. Her şeyden önce D vitamini için yeterince güneşlenmeye, doğru beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.Buna rağmen D vitamini yetersizliği varsa takviyelerden destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu noktada doğru D vitamini desteğini seçmek büyük önem taşıyor. Katkı maddesi ve koruyucu kimyasal içermeyen D vitamini takviyeleri seçmek faydalı olacaktır.