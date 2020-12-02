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haberi: uyardı! testi negatif çıkanlarda bile görülebilir! İşte belirtileri...

haberleri: tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüsle ilgili yapılan ilk araştırmalara göre, çocuklar ve gençler salgını en hafif atlatan gruptu. Fakat vaka sayılarının dünya genelinde artmasıyla çocuklar ve gençler üzerinde yapılan araştırmalar farklı sonuçlar vermeye başladı. Yapılan son araştırmalara göre; corona virüsün çocuklar üzerinde çok ciddi etkileri olduğu ortaya çıktı. Son dönemlerde oldukça konuşulan ve ile bağlantılı olarak ortaya çıktığı iddia edilen () hakkında sabah.com.tr’ye özel dikkat çeken bilgiler veren ve bu sendromun çocuklar üzerinde ölümcül olabileceğini vurgulayan , sendromun ilk belirtilerini tek tek sıraladı. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer’in açıklamaları…

ZEYNEP AKBAŞ ZEYNEP AKBAŞ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:56 Son Güncelleme: 2.12.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer uyardı! MIS-C Covid-19 testi negatif çıkanlarda bile görülebilir! İşte belirtileri...

VÜCUT BÖLGELERİNİN İLTİHAPLANABİLDİĞİ BİR DURUMDUR

Son dönemlerde sıkça duyduğumuz ancak belirtileri ve tanımıyla ilgili çok az bilgi sahibi olunan MIS-C hakkında önemli bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, deri, gözler veya mide-bağırsak sistemi dahil olmak üzere farklı vücut bölgelerinin inflame olduğu (iltihaplanabildiği ) bir durumdur." dedi.

MIS- C ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Son dönemde yapılan araştırmalarda Covid-19 testi negatif çıksa da pozitif biriyle temaslıysa bile bu sendromun ortaya çıkabileceği iddia ediliyor. MIS-C'nin Covid-19'un bir etkisi olup olmadığı konusunda açıklamada bulunan ve bu sendromun ölümcül olabildiğine dikkat çeken Tezer, "Henüz MIS-C'e neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Ancak MIS-C'li birçok çocukta COVID-19'a neden olan virüsün saptandığı veya COVID-19'lu biri ile teması olduğunu biliyoruz. MIS-C ciddi, hatta ölümcül olabilir. Ancak erken tanı alan çocukların çoğu tıbbi bakım ile iyileşmiştir." dedi.

MIS-C'NİN İLK BELİRTİSİNE DİKKAT!

Multisistem Inflamatuar Sendromu ile ilgili en çok merak edilen konuların başında belirtileri geliyor. Özellikle çocuklar üzerinde ciddi rahatsızlıklara sebep olan MIS-C'nin diğer enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılmaması için belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer MIS-C'nin ilk belirtilerini şöyle sıraladı;

  • Dirençli ateş
  • Karın ağrısı
  • Kusma
  • İshal
  • Boyun ağrısı
  • Döküntü
  • Kırmızı gözler
  • Çok yorgun hissetmek

Tüm çocukların aynı bulgulara sahip olmayacağını vurgulayan Tezer, ölümcül olabilen sendromla ilgili sıraladığı belirtilerin yanı sıra ortaya çıkabilecek acil durum işaretlerini de belirtti.

ÇOCUKLARDA MIS-C İÇİN ACİL DURUM UYARI İŞARETLERİ NELERDİR?

  1. Nefes almada güçlük
  2. Göğüste geçmeyen ağrı veya basınç hissi
  3. Zihinde bulanıklık
  4. Uyanamama veya uyanık kalamama
  5. Mavimtırak dudaklar veya yüz
  6. Şiddetli karın ağrısı
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Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer uyardı! MIS-C Covid-19 testi negatif çıkanlarda bile görülebilir! İşte belirtileri...
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