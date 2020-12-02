Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer uyardı! MIS-C Covid-19 testi negatif çıkanlarda bile görülebilir! İşte belirtileri...

VÜCUT BÖLGELERİNİN İLTİHAPLANABİLDİĞİ BİR DURUMDUR
Son dönemlerde sıkça duyduğumuz ancak belirtileri ve tanımıyla ilgili çok az bilgi sahibi olunan MIS-C hakkında önemli bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, deri, gözler veya mide-bağırsak sistemi dahil olmak üzere farklı vücut bölgelerinin inflame olduğu (iltihaplanabildiği ) bir durumdur." dedi.
MIS- C ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Son dönemde yapılan araştırmalarda Covid-19 testi negatif çıksa da pozitif biriyle temaslıysa bile bu sendromun ortaya çıkabileceği iddia ediliyor. MIS-C'nin Covid-19'un bir etkisi olup olmadığı konusunda açıklamada bulunan ve bu sendromun ölümcül olabildiğine dikkat çeken Tezer, "Henüz MIS-C'e neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Ancak MIS-C'li birçok çocukta COVID-19'a neden olan virüsün saptandığı veya COVID-19'lu biri ile teması olduğunu biliyoruz. MIS-C ciddi, hatta ölümcül olabilir. Ancak erken tanı alan çocukların çoğu tıbbi bakım ile iyileşmiştir." dedi.
MIS-C'NİN İLK BELİRTİSİNE DİKKAT!
Multisistem Inflamatuar Sendromu ile ilgili en çok merak edilen konuların başında belirtileri geliyor. Özellikle çocuklar üzerinde ciddi rahatsızlıklara sebep olan MIS-C'nin diğer enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılmaması için belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer MIS-C'nin ilk belirtilerini şöyle sıraladı;
Tüm çocukların aynı bulgulara sahip olmayacağını vurgulayan Tezer, ölümcül olabilen sendromla ilgili sıraladığı belirtilerin yanı sıra ortaya çıkabilecek acil durum işaretlerini de belirtti.