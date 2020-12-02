Son dakika haberi: Covid-19 aşılarında doğru bilinen yanlışlara dikkat! İşte tüm yönleriyle Covid-19 aşıları

Aşının uzun vaadede yan etkileri belli değil. Yine de bu aşıyı piyasaya çıktığında olmalı mı? Çekinen insanlara ne söylemek istersiniz?

Virüsün şimdiye kadar ne kadar çok insanı hastalandırdığını ve ölümüne neden olduğunu gördük. Maalesef tedavi için elimizde etkili ilaçlar da yok. O nedenle sadece kendimiz için değil, riskli yakınlarımız için bile aşı olarak, hiç hastalanmamak ve bulaştırmamak şu an için en iyi seçenek. Aşılar geçmişte pek çok öldürücü hastalık için çare olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Canlı bir virüsün yapacaklarının yanında aşıların yan etkileri söz konusu bile olamaz. O nedenle aşı olmaktan çekinmeyelim. Ruhsat almış olan her aşı bilimsel olarak güvenlidir, gönül rahatlığıyla olunmalı.

Özellikle kimler aşı olmalı?

Elbette risk grubundakiler aşı olmalı ancak bulaştırma potansiyeli olan çalışan, aktif insanların olması da gerekli.

Hangi aşı öneriliyor? Çin'den gelen aşıya insanlar pek güvenmiyor, bu ne kadar doğru?

Ruhsat almış tüm aşılar güvenlidir ister Çin'de üretilsin ister Almanya'da. Üstelik ülkemize gelmesi planlanan aşı inaktif yani ölü virüs aşısı, bilinen en eski yöntemle yapılmış, ciddi yan etkisi olmayan bir aşı.

Covid aşısıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Özellikle m-RNA aşısı için söylenen, genetik kodumuzu değiştirecek gibi gayri bilimsel, hiçbir dayanağı olmayan bilgilere itibar edilmemesini öneririm.