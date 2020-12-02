Son Dakika | Kan grubu koronavirüs ilişkisini bir kez daha doğruladı! Pek çok araştırma sonucu kan grubuna göre KOVİD-19 riski...

Profesör, "Bunun O grubu için bir tür koruma olup olmadığını veya diğer kan gruplarında bir tür savunmasızlık olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun bilimsel bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ve aradaki bağlantının ne olduğunu bulduğumuzda, belki de bunu proaktif olarak tedavi açısından bir şekilde kullanabiliriz" dedi.