Son Dakika | Kan grubu koronavirüs ilişkisini bir kez daha doğruladı! Pek çok araştırma sonucu kan grubuna göre KOVİD-19 riski...

Araştırma ekibi, Ocak 2007'den Aralık 2019'a kadar kan grubu testi olan ve kan grubunu belgeleyen kişileri bir araştırmada denek olarak kullandı. Daha sonra COVID-19 laboratuvar testi yaptıran 225.556 kişiyi inceledi. Araştırma sonucuna göre, incelenen tüm testlerden 1328'inin şiddetli COVID-19 hastalığı geçirdiği veya hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, bu 1328 kişi içinde AB ve B kan grubuna sahip insanların daha yüksek bir orana sahip olduğu belirlendi. Ayrıca Rh-pozitif olanlarda daha yüksek hastalık ve daha ağır corona virüs belirtisi olasılıkların olduğu ortaya çıktı.
Araştırma, kan grubunun bir kişinin enfeksiyona yatkınlığında ve corona virüsü belirtilerinin nasıl olacağında rol oynayabileceğine dair önemli bilgiler veriyor.
A GRUBU VE AB GRUBU RİSK DAHA MI YÜKSEK?
Danimarka'da yapılan bir araştırmada, Covid-19 testi pozitif çıkan 7.422 kişiden yalnızca %38.4'ünün kan grubunun 0 olduğu ortaya çıktı.
Buna karşılık, pozitif çıkanların %44,4'ü A grubu olarak tespit edilirken, bu kan grubu Danimarka nüfusunun %42,4'ünü oluşturuyor.
Diğer bir çalışmada Kanada'daki araştırmacılar, kritik derecede Covid-19 hastası olan 95 hasta arasında, kan grubu A veya AB olanların % 84 oranı ile daha yüksek bir paya sahip olduğunu tespit etti. Kan grubu 0 veya B olan hastalara kıyasla, A ve AB grubunda olanların % 61 oranında daha fazla entübasyon gerektirdiğini buldular.
Kanada'daki çalışma ayrıca, kan grubu A veya AB olanların yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre kaldığını (ortalama 13,5 gün), 0 veya B kan grubunun ise ortalama 9 gün kaldığını ortaya çıkardı. Vancouver General Hospital'da yoğun bakım doktoru ve Kanada araştırmasının yazarı Dr. Mypinder Sekhon, "Bir klinisyen olarak ... hastalara baktığımda ve onları sınıflandırdığımda aklımın bir kenarında bu çalışmalar duruyor. Ancak kesin yorum yapmak için, bilimsel çalışma alanında aynı şeyi gösteren tekrarlanan bulgulara ihtiyacımız var," dedi.
British Columbia Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Bölümünde yardımcı doçent olan Sekhon, "Bunun yaş ve eşlik eden hastalıklar gibi diğer ciddiyet risk faktörlerinin yerini aldığını düşünmüyorum,""Biri kan grubu A ise, panik yapmanıza gerek yok. Eğer 0 kan grubuysanız, çok fazla kalabalık alanlara gitmekte özgür değilsiniz" dedi.
"ENDİŞEYE GEREK YOK"
Çoğu insan dört kan grubundan birine girer: A, B, AB veya 0. Kan nakli gerekmedikçe çoğu insanın günlük yaşamında kan grubu çok az fark yaratır. Danimarka gazetesinin kıdemli yazarı ve Odense Üniversite Hastanesi ve Güney Danimarka Üniversitesi'nde klinik profesörü olan Dr. Torben Barington, insanların kan grubu ile Covid-19 arasındaki bağlantı konusunda gereksiz yere endişelenmemesi gerektiğini söyledi.
Profesör, "Bunun O grubu için bir tür koruma olup olmadığını veya diğer kan gruplarında bir tür savunmasızlık olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun bilimsel bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ve aradaki bağlantının ne olduğunu bulduğumuzda, belki de bunu proaktif olarak tedavi açısından bir şekilde kullanabiliriz" dedi.
Danimarka'da yapılan çalışmada, araştırmacılar 27 Şubat ve 30 Temmuz arasında test edilen Danimarkalı bireyler hakkındaki verileri analiz ettiler ve bu insanlar arasındaki kan gruplarının dağılımı, test edilmeyen insanlardan elde edilen verilerle karşılaştırıldı. Kan grubunun Covid-19'dan hastaneye yatış veya ölüm için bir risk faktörü olmadığını tespit ettiler.
Birkaç teori olmasına rağmen, araştırmacılar, farklı kan grupları ve Covid-19 arasındaki bağlantıyı hangi mekanizmanın açıklayabileceğini henüz bilmiyorlar.
Sekhon, bunun kan grubu 0 olan kişilerin daha az pıhtılaşma faktörüne sahip olmalarının, onları kandaki pıhtılaşma sorunlarına daha az yatkın hale getirmeleriyle açıklanabileceğini söyledi. Pıhtılaşma, Covid-19'un ciddiyetinin başlıca nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.