Son dakika haberler: MIS-C Covid-19 testi negatif çıkanlarda bile görülebilir! Dikkat, ölümcül oluyor

MIS- C ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Son dönemde yapılan araştırmalarda Covid-19 testi negatif çıksa da pozitif biriyle temaslıysa bile bu sendromun ortaya çıkabileceği iddia ediliyor. MIS-C'nin Covid-19'un bir etkisi olup olmadığı konusunda açıklamada bulunan ve bu sendromun ölümcül olabildiğine dikkat çeken Tezer, "Henüz MIS-C'e neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Ancak MIS-C'li birçok çocukta COVID-19'a neden olan virüsün saptandığı veya COVID-19'lu biri ile teması olduğunu biliyoruz. MIS-C ciddi, hatta ölümcül olabilir. Ancak erken tanı alan çocukların çoğu tıbbi bakım ile iyileşmiştir." dedi.