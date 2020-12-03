Son dakika haberi! Bilim Kurulu üyesinden karantina süresiyle ilgili flaş açıklama!

EĞER KİŞİ HASTALIĞI YOĞUN BAKIMDA ATLATMIŞSA...

"Eğer kişi hastalığı yoğun bakımda atlatmışsa veya kişide bağışıklık sistemi ile ilgili bir rahatsızlık var ise o zaman 21 güne kadar uzayabiliyor. Teorik olarak siz 30 veya 35'inci günlerde de PCR testinde pozitiflik saptayabilirsiniz. Ama burada önemli olan sizde klinik belirtilerin devam edip etmemesidir. Ondan dolayı zaten klinik belirtileri devam etmeyen bir kişide biz illa işe dönüşlerde PCR testi şartı aramıyoruz.