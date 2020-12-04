Son dakika: Bilim Kurulu üyeleri Kovid-19 aşılarını SABAH'a yorumladı! Aşılar güven testinden sonra vatandaşa vurulacak

KORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ KARA:

Her iki aşının etkisine ilişkin ülkemizde çalışmalar yapılıyor. Çin'in Sinovac şirketinin ürettiği Coronavac aşısı inaktif bir aşı. Bizim bildiğimiz daha eski yöntemlerle geliştirilen bir aşı ve bu yüzden güvenliğinde tedirginlik çok daha az. Almanya'nın geliştirdiği mRNA aşısı ise göreceli olarak daha yeni bir aşı. 90'lardan itibaren kanser aşıları olarak çalışılıyordu.