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Son dakika: üyeleri Kovid-19 aşılarını SABAH'a yorumladı! Aşılar güven testinden sonra vatandaşa vurulacak

Son dakika haberleri: Korona virüs üyeleri; Prof. Dr. Ateş Kara ile  Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Alman aşılarla ilgili SABAH'a değerlendirme yaptı. Bilim Kurulu üyeleri Çin ve Alman aşılarının güven testinden geçtikten sonra vatandaşlara vurulacağını, koruyuculuğunun da en az 6 ay olacağını öngördüklerini söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 4.12.2020 09:40 Son Güncelleme: 4.12.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu üyeleri Kovid-19 aşılarını SABAH'a yorumladı! Aşılar güven testinden sonra vatandaşa vurulacak

TOPLUM BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN:

Tüm aşıların onayını Sağlık Bakanlığı veriyor. Bakanlık onay vermeden zaten hiçbir aşı kullanılamaz. Gerekli yeterlilikleri taşıyorsa aşılara onay veriliyor. Aşıların 1 yıla kadar koruduğunu biliyoruz ancak bu süre bazen 6-9 ay da olabiliyor. En az 6 ay koruyucu olacağını öngörüyoruz.

Aşı olduktan sonra antikor seviyeleri ise kişiden kişiye bir miktar değişiklik gösterebilir. Bu da normal bir durum. Alman aşısı daha iyi diğer ülkenin daha az iyi diye düşünmek yanlış olur. Aşılar onay alırsa herhangi bir endişeye gerek kalmaz. Aşı vurulurken bunu otomobil alır gibi düşünmemeliyiz.

KORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ KARA:

Her iki aşının etkisine ilişkin ülkemizde çalışmalar yapılıyor. Çin'in Sinovac şirketinin ürettiği Coronavac aşısı inaktif bir aşı. Bizim bildiğimiz daha eski yöntemlerle geliştirilen bir aşı ve bu yüzden güvenliğinde tedirginlik çok daha az. Almanya'nın geliştirdiği mRNA aşısı ise göreceli olarak daha yeni bir aşı. 90'lardan itibaren kanser aşıları olarak çalışılıyordu.

Yaygın bir kullanımı yoktu. Her iki aşının kullanımına izin verilmeden önce güvenlik verileri değerlendirilecek. Aşılarla ilgili 3 ve 6 aylık veriler kontrol edilecek. Onay süreci olumlu tamamlandığında herhangi bir problem zaten kalmaz.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyeleri Kovid-19 aşılarını SABAH'a yorumladı! Aşılar güven testinden sonra vatandaşa vurulacak
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