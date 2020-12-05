Hayat kurtaran devrim! Dünyada ilk oldu... Türk doktor başardı

HASTANIN BÜTÜN TOPLARDAMARLARI TIKALIYDI

Hastanın kronik böbrek yetmezliğine bağlı diyalize girdiğini söyleyen Doç. Dr. Sabri Tekin, "Bulgaristan'dan ülkemize böbrek nakli için geldi. Ameliyat öncesi hazırlık için tetkikler yapılırken başka bir merkezde bütün toplardamarlarının tıkalı olduğu saptanmış. Merkezdeki doktor, nakil yapmanın riskli olacağını söylemiş. Hasta nakil programından çıkarılmıştı, bize gelince tekrar değerlendirdik, yaptığımız tetkiklerde aynı sorunu saptadık. Karın içi ve bacaklardaki bütün toplardamarları tıkalıydı" ifadelerini kullandı.

DOĞUŞTAN ANTİTROMBİN III EKSİKLİĞİ VAR

Sürekli kanının pıhtılaştığını aktaran Doç. Dr. Tekin, "Araştırdığımız zaman hastada doğuştan var olan genetik bir kan hastalığı olduğunu gördük. Kişide, kanın normalden daha fazla pıhtılaşmasına neden olan Antitrombin III eksikliği vardı. Aslında çok ciddi bir kan bozukluğu. Bu hastalığı taşıyan kişilerde çok sık tekrarlayan kan pıhtılaşma sorunu yaşanıyor. Hastalığın seyrine ve evresine göre bütün toplardamarlarda tıkanma meydana geliyor ki hastamızda öyleydi. Kronik böbrek yetmezliği de bu hastalığa bağlı olarak gelişti. Çünkü böbreğin toplardamarlarında da bu hastalığa bağlı tıkanma vardı" dedi.