Uzman isimden şoke eden uyarı! Cinsel hayatınız tehlikede

Amerikalı hekim Grayson, "Henüz virüsün uzun vadeli sonuçlarını gözlemleyemedik, kalıcı zihinsel ve fiziksel hasarlara yol açtığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

EREKSİYON SORUNLARI YAŞANABİLİR

Dr. Grayson, "Uzmanlar arasında, erkeklerin virüsten uzun vadeli ereksiyon sorunları yaşayabileceğine dair gerçek bir endişe var çünkü virüsün dolaşım sisteminde sorunlara neden olduğu biliniyor" diye ekledi.