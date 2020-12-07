Son dakika: 105 yaşında Kovid-19'u 5 günde yendi! Doktoru nasıl olduğunu açıkladı!

"HASTALIĞIM UZUN SÜRMEDİ"

105 yaşındaki Huriye Başkapan, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda büyük yaştaki çocuklarının vefat ettiğini, hayatta bir erkek ve kız evladıyla kaldığını aktardı. Kızı ve torununun da Kovid-19 tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını anlatan Başkapan, tedavinin ardından daha iyi hissettiğini söyledi. Başkapan, "Otururken bir şeyim yok ama ayaklarımda ara sıra ağrı oluyor. İdare ediyorum. Allah daha beter etmesin, çok şükür. Hastalığım erken geçti çok uzun sürmedi. Ben zaten ne olduğunu anlamadım. Bu hastalığa yakalandığımı söylediler." diye konuştu. Devlete ve doktorlara minnetini dile getiren Başkapan, "Bize hastanede baktılar. Bizimle ilgileniyorlar. Allah onlara da uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

"105 YAŞINDA VE EK HASTALIKLARI OLMASINA RAĞMEN GAYET İYİ ATLATTI"

Huriye Başkapan'ın tedavisini yapan Şile Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Özge, Başkapan'ın halsizlik ve iştah kaybı şikayetleriyle hastanelerine başvurması üzerine kendisine bazı tetkikler yapıldığını, bu incelemeler sonucunda karaciğer ve böbreklerinde sorun tespit edildiğini anlattı. Dr. Özge, hemen servise yatırdıkları Başkapan'a ilk 2 gün "agresif bir tedavi" uyguladıklarını, ilerleyen süreçte de günlük kan ve fizik muayene sonuçlarına göre tedaviyi revize ettiklerini dile getirdi.