"COVİD-19 HIZLI BİR ŞEKİLDE ZATÜRRE YAPABİLİYOR"



Dr. İkidağ, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kış mevsiminin gelmesiyle birlikte etkisini daha fazla hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla insanlar kapalı ortamlarda bulunmaya başladı. Bu durum virüsün bulaşma riskini de artırdı. Ancak Koronavirüs özellikle kış aylarında artış gösteren grip ile karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, Koronavirüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülebiliyor. Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Koronavirüs başlangıcında grip ve soğuk algınlığındaki gibi kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı baş gösteriyor. Koronavirüsü gripten ayıran en önemli nokta çok hızlı şekilde akciğerlere indiği için zatürreye neden olabilmesi. Grip ve Koronavirüs belirtilerinin sıkça karıştırıldığı bu dönemde insanlar en ufak rahatsızlıkta endişeye kapılıyor. Bilinmeli ki uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Koronavirüsü diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor" dedi.