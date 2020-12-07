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: ’ndan uyarısı! Koronavirüs atlatan hastalarda aylar sonra...

haberleri: , korona virüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda doktorları uyardı. Dünyada en fazla korona virüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ABD’de New York Sağlık Departmanı, daha önce korona virüse yakalanmış olan birçok hastada iyileştikten aylar sonra dahi nefes alma ve diğer solunum problemleri, kalple ilgili rahatsızlıklar, kan pıhtılaşması, uyku bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromu, zihinsel yönelim bozukluğu, eklem ve kas ağrısı, depresyon ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) gibi ciddi sağlık sorunları tespit edildiği konusunda doktorları uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:19 Son Güncelleme: 7.12.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika: New York Sağlık Departmanı’ndan koronavirüs uyarısı! Koronavirüs atlatan hastalarda aylar sonra...

New York Sağlık Departmanı'nın sağlık personeli için hazırladığı kılavuzda, "Hafif, orta veya şiddetli bir şekilde Covid-19'u atlatan hastaların büyük bir kısmında kalıcı semptomlar görülmeye devam ediliyor. Covid-19 "uzun taşıyıcıları" olarak adlandırılan bu hastalar, enfeksiyonun şiddetli dönemini atlattıktan sonra çeşitli kalıcı etkileri taşımaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

GENÇ HASTALAR HASTALIK SONRASI...

Sağlık Departmanı, semptomların kişiden kişiye değiştiğinin, anatomik olarak çeşitli, tahmin edilemez veya teşhis edilmesi zor olabileceğinin altını çizdi. Genç hastaların, hastalık sonrası normal sağlık durumlarına dönemediğini vurgulayan New York Sağlık Departmanı, bu sürecin ciddiye alınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi konusunda uyardı. Kılavuzda, Covid-19 sonrası enfeksiyon konusunda deneyimi olan uzmanlar veya kliniklerle koordinasyon önerisi de yer aldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 15 MİLYONU GEÇTİ

Amerika'da günlük vaka sayısının ortalama 191 bin 524 olduğu bildirilirken, son 24 saat içinde kayıtlara geçen veriler ile birlikte toplam vaka sayısı 15 milyon 152 bin 536'ya, toplam can kaybı sayısı ise 288 bin 886'ya ulaştı.

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Son dakika: New York Sağlık Departmanı’ndan koronavirüs uyarısı! Koronavirüs atlatan hastalarda aylar sonra...
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