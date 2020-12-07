Son dakika: New York Sağlık Departmanı’ndan koronavirüs uyarısı! Koronavirüs atlatan hastalarda aylar sonra...

GENÇ HASTALAR HASTALIK SONRASI...

Sağlık Departmanı, semptomların kişiden kişiye değiştiğinin, anatomik olarak çeşitli, tahmin edilemez veya teşhis edilmesi zor olabileceğinin altını çizdi. Genç hastaların, hastalık sonrası normal sağlık durumlarına dönemediğini vurgulayan New York Sağlık Departmanı, bu sürecin ciddiye alınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi konusunda uyardı. Kılavuzda, Covid-19 sonrası enfeksiyon konusunda deneyimi olan uzmanlar veya kliniklerle koordinasyon önerisi de yer aldı.