Son dakika: Koronavirüste zirveyi yaşayan il için ürküten sözler: Bunun bir sonraki aşaması yok...

'REHAVET OLUŞTU'

Yazın son zamanlarında bu konuda bir rehavet oluştuğunu söyleyen Oruç, "Samsun'a dışarıdan çok fazla kişinin gelip gitmesi, İstanbul'dan ziyaretlerin olması, ister istemez bir rehavet oluştu. Aslında kontrollü sosyal hayata geçmiştik fakat kontrol kısmı biraz daha vatandaşlarımız tarafından benimsenmedi. Normal sosyal hayatmış gibi herkes rahat olarak değerlendirdi. Gençlerde 'Nasılsa bana bir şey olmaz gencim' diye bir yanlış anlayış vardı ve daha çok rehavet oluştu. Bundan hemen sonra bu gençlerin aile içi ziyaretleri, büyüklerini ziyaretleri sonucunda yaşlılarımız ister istemez daha çabuk hasta oluyorlar, onlara bulaşıp bunun sonucunda da hastalığın daha çok yaygınlaşmasına sebep oldu" diye konuştu.