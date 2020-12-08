Son dakika: Pfizer / BioNTech koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı! İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı…

ASKERİ UÇAKLARLA TAŞINACAK

Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi. Aşılar Belçika'nın Puurs kasabasından geliyor. Bugüne kadar adı duyulmamış 17 bin nüfuslu kasaba, coronavirüse karşı mücadelenin merkez üssü haline geldi. Belçika'nın Antwerp bölgesindeki Puurs kasabası, Amerikan ilaç devi Pfizer'in dünyadaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor. Bir kasaba sakini, "Dünyayı kurtaracağız" diye hep söylerdik. Kasabadaki ruh hali bu. Kasaba halkı, bu zor günlerde pek çok insana yardımcı olabildikleri için gururlu" ifadelerini kullandı.

Puurs'ta başka ilaç firmalarının da fabrikaları var. Toplam 5 bin kişi çalışıyor. Pfizer'in fabrikası 3 bin çalışanıyla başı çekiyor. Kaynak: Ntv