DİKKAT! Uzmanlardan son dakika corona belirtileri açıklaması: Diş kaybı, corona virüs belirtisi mi?

Uzmanlardan gelen son dakika haberine göre; koronavirüsün bir sonucunun da mevcut diş problemlerine yol açtığı konusu olmaktadır. Bu problemlerin daha da kötüleşebileceği gibi "Dişlerin yuvalarından düşmesi nadirdir" açıklaması ise vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan yapılan bir başka araştırma ise Covid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra dahi belirtilerin sürebileceği, şikayetlerin artabileceği yönünde bulgular olmaktadır. Peki; corona virüs belirtileri nelerdir? İşte uzmanlardan corona belirtileri uyarıları ile son dakika haberinin detayları!
Utah Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; Dr.David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" açıklaması yapıldı. Diş kaybının corona belirtisi olabileceği gibi öte yandan İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı başka bir araştırmada ise Covid-19'un bazı sorunlu semptomlarının risk faktörleri altında olmayan hastalarda bile 6 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.
İşte araştırma sonuçları ile adım adım corona virüs belirtileri…
İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) bazı "sorunlu semptomlarının" risk faktörleri altında olmayan hastalarda bile 6 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.
Araştırmayı, Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi.
Araştırmaya katılanların yüzde 33'ünün Covid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.
Cenevre Üniversitesinden araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'un 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana, hem doktorlar, hem de virüs bulaşan hastalar açısından semptomlarının çeşitliliği ve süresinin "tahmin edilemez" olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, "(Covid-19) Özellikle, alışılmadık derecede uzun süreli bir hastalığa neden olma potansiyeline sahip gibi görünüyor." ifadesi yer aldı.
Cenevre'deki araştırma, yüzde 69'u Covid-19'un komplikasyonlarına bağlı risk faktörleri altında olmayan hastalar üzerinde yapıldı.
TEŞHİSTEN 6 HAFTA SONRA SEMPTOM GÖRÜLDÜ
Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların yüzde 60'ının kadın ve yüzde 25'inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde Covid-19 ile ilgili bir veya birden fazla semptom görüldü.
Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (yüzde 14), koku veya tat kaybı (yüzde 12), nefes darlığı (yüzde 9), sürekli öksürük (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 3) oluşturdu.
Araştırma ekibinden Dr. Mayssam Nehme, katılımcıların büyük çoğunluğunun, yaşadıkları fiziksel sıkıntılara ek olarak, bu semptomların "kalıcı olması ve tedavi edilemez" endişesini taşıdıklarını kaydetti.
CORONA VİRÜSE YAKALANDI, DİŞİ DÖKÜLDÜ
The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, New York, Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığını belirterek, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan veya acı olmadan dişinin düştüğünü söyledi.
Corona virüsün dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinden muzdarip olan hastalar da diş kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Uzmanlar, Covid-19'un tek başına diş semptomlarına neden olabileceğinden şüphelendiğini vurguladı.
"DİŞLERİN YUVALARINDAN DÜŞMESİ NADİRDİR"
Utah Üniversitesi'nde periodontist olan Dr. David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" dedi.
Uzmanlar, koronavirüsün (Covid-19) bir sonucu olarak mevcut diş problemlerinin daha da kötüleşebileceğini, özellikle de hastalar akut enfeksiyonlardan kurtuldukça uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.
Bazı uzmanlar, doktorların ve diş hekimlerinin bu tür olasılıklara açık olması gerektiğini söyledi.
Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, "Şimdi, hastaların Covid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen engelleyici semptomların bazılarını incelemeye başlıyoruz" dedi.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastalığın belirtilerine 6 madde daha ilave etti.
CDC'nin belirlediği Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle:
* Ateş
* Öksürük
* Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü
* Üşüme
* Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme
* Kas ağrısı
* Baş ağrısı
* Boğaz ağrısı
* Tat ve koku alma kaybı
KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER? (GÜN GÜN)
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.