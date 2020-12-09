DİKKAT! Uzmanlardan son dakika corona belirtileri açıklaması: Diş kaybı, corona virüs belirtisi mi?

Uzmanlardan gelen son dakika haberine göre; koronavirüsün bir sonucunun da mevcut diş problemlerine yol açtığı konusu olmaktadır. Bu problemlerin daha da kötüleşebileceği gibi "Dişlerin yuvalarından düşmesi nadirdir" açıklaması ise vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan yapılan bir başka araştırma ise Covid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra dahi belirtilerin sürebileceği, şikayetlerin artabileceği yönünde bulgular olmaktadır. Peki; corona virüs belirtileri nelerdir? İşte uzmanlardan corona belirtileri uyarıları ile son dakika haberinin detayları!

DİŞ KAYBI, CORONA BELİRTİSİ OLABİLİR! COVID-19 BELİRTİLERİ…

Utah Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; Dr.David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" açıklaması yapıldı. Diş kaybının corona belirtisi olabileceği gibi öte yandan İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı başka bir araştırmada ise Covid-19'un bazı sorunlu semptomlarının risk faktörleri altında olmayan hastalarda bile 6 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.

İşte araştırma sonuçları ile adım adım corona virüs belirtileri…