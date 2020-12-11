Çiçek hemşire 20 gün içinde ailesinden dört kişiyi koronavirüsten kaybetti!

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti.