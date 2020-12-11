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Çiçek hemşire 20 gün içinde ailesinden dört kişiyi koronavirüsten kaybetti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüse karşı mücadelede büyük önem taşıyan sağlık çalışanlarından biri olan ailesinden 4 kişiyi kaybederek büyük bir acı yaşadı. 'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:08 Son Güncelleme: 11.12.2020 12:52 ABONE OL
Çiçek hemşire 20 gün içinde ailesinden dört kişiyi koronavirüsten kaybetti!

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti.

Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

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Çiçek hemşire 20 gün içinde ailesinden dört kişiyi koronavirüsten kaybetti!
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