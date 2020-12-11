Son dakika: Türkiye'de Çin aşısı yaptıran doktorun antikor sonucu çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sipariş edildiğini söylediği inaktif aşının Faz-3 çalışmaları için gönüllü olan Uzm. Dr. Belkız Berna Külah, "Bizim hastanemizde antikor düzeyi 1'in üzerindeyse pozitif kabul ediliyor. Ben ölçtürdüğümde 10'un üzerinde çıktı. Dolayısıyla bu da yüksek düzeyde bir bağışıklık geliştirdiğimi gösteriyor" dedi.

50 MİLYON DOZ ALIM İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında 50 milyon doz alım için sözleşme imzalanan aşının 3-4 gün içerisinde gelmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca aşı geldiği zaman 2 haftalık bir test sürecinden geçeceğini ve onay alması halinde aşılamanın başlayacağını açıkladı. Bakan Koca'nın sipariş edildiğini söylediği Sinovac firması tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarında gönüllü olan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Belkız Berna Külah, gönüllülük sürecini anlattı. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olan Dr. Külah, gönüllü olduğu çalışma kapsamında vurulduğu Covid-19 aşısının kendisinde antikor oluşturduğunu ve aşılamadan sonraki 2 aylık süreçte Covid'e yakalanmadığını söyledi.