Son dakika! Koronavirüs aşısında yeni gelişme! BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den önemli açıklama!

Aşının sadece tek dozla etki göstermesi ve bir kere uygulanmasının yeterli olması aşının üretim, dağıtım ve uygulanmasında karşılaşılacak birçok sorunu kökünden çözebilecek bir durum olması heyecanı daha da artırmış oldu. Aşının FDA tarafından onaylanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.