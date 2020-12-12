Son dakika! Koronavirüs aşısında yeni gelişme! BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den önemli açıklama!

Normal şartlarda iki doz olarak yapılması planlanan aşının ilk dozdan itibaren etkisini göstermeye başlaması BioNTech ve Pfizer arasında farklı bir konuyu da tartışmaya açtı. İlk doz uygulandıktan 12 gün sonra etkinlik göstermesine değinen Şahin, "Bu veriye şaşırdık. İkinci doz uygulandıktan sonra bağışıklığın arttığını biliyorduk. Tek dozluk bir aşı için ortağımız Pfizer'la kesinlikle bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Aşının sadece tek dozla etki göstermesi ve bir kere uygulanmasının yeterli olması aşının üretim, dağıtım ve uygulanmasında karşılaşılacak birçok sorunu kökünden çözebilecek bir durum olması heyecanı daha da artırmış oldu. Aşının FDA tarafından onaylanmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD'de onaylanan ilk korona aşısı oldu.
Aşıya daha önce İngiltere ve Kanada da onay vermişti. 332 milyonluk nüfusu bulunan ABD'de aşının dağıtımı ve uygulanması konusunda çalışmalar sürüyor. Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6,4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.