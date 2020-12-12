Son dakika: Uzman isim koronavirüste kritik oranı açıkladı ve uyardı!

'KATI BİR TEDBİRLE BU İŞTEN KURTULABİLME OLASILIĞI GÖZÜKMÜYOR'

Prof. Dr. Çalışkan, Türkiye'nin önlemleri alırken kademeli bir geçiş yaptığını hatırlatarak, "Yapılan çalışmalarda alınan önlemlerin etkililiği konusunda da yayınlar çıkmaya başladı ve burada birbirini takip eden daha yumuşak önlemlerin bir paket halinde birlikte alınması ve bunların sonuçlarının izlenerek dozunun arttırılması son derece uyumu arttıran bir faktör. Çok katı bir tedbirle kısa sürede bu işten kurtulabilme olasılığı bu kadar büyük bir ülkede çok olası gözükmüyor. O yüzden kademeli geçişin etkilerini görmeye başladık. Bazı illerde plato dediğimiz düzleşme, bazılarında da iniş başladı. İl il açıklama yapıyoruz. Çünkü her ilin koşulları birbirinden farklı. Hatta ilçeler arasında da fark var. Ankara'nın Çankaya'sıyla, Mamak'ı, Altındağ'ı aynı değil. O yüzden ilçe bazında da bu kontrol, filyasyon, vaka takibi, temaslı izlemleri şu anda dünyada da aşıdan bile daha önemli önlemler olarak ortaya çıkıyor. Siz vakayı iyi tespit edersiniz, onun temaslarını bulursanız, o vaka kimden hastalığı aldı filyasyonunu yaparsanız bu en az aşı kadar önemli bir tedbir deniliyor. O yüzden tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşı tek çözüm değil, birden fazla uygulamayı bir arada kademeli yapmak daha uygun" değerlendirmesinde bulundu.