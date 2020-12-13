Son dakika haberi: 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı

Günaldı, yaptığı açıklamada, çok iyi korunduğunu ancak aldığı tüm önlemlere rağmen virüse yakalandığını söyledi.

Bir hastasından ya da hasta yakınından virüsü kaptığını belirten Günaldı, "Muhtemelen ilkini hastalardan aldım. Genel belirtiler olarak görüldü. Baş, boğaz ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibiydi. Bunu fark eder etmez hastalarımı da personeli de korumak adına hemen test yaptırdım. Testim pozitif çıktı. Ondan sonrasında tedavilerim başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen filyasyon ekipleri tarafından getirilen ilaçları kullandım. Antiviral ve antibiyotik ilaç kullandım. Aslında bunlar daha çok virüsün tedavisine yönelik olsa da şikayetlerimiz fazlaydı onlar da zaman içinde azaldı." diye konuştu.

Günaldı, ailesini de korumak için hastalık süresi boyunca ayrı bir odada kaldığını dile getirerek, mümkün olduğu kadar o odadan çıkmadığını, yeme içme ihtiyacını da aynı oda da giderdiğini ifade etti.