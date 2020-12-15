Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Günde kaç kişi aşılanacak?

'AŞI KARARSIZLIĞI VAR'

Prof. Dr. İlhan, aşı yaptırmak istemeyenler için bir 'b' planının olup olmadığına ilişkin, "Aslında Hıfzıssıhha Kanunu'na baktığımızda zorunlu durumlarda aşılamanın zorunlu tutulacağı konusunda bir yaklaşım var. Ama bunu böyle yapmak yerine vatandaşlarımızın aşıya inanması güvenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında vatandaşlarımızda, aşı karşıtı değil de aşı kararsızlığı söz konusu. Aşı kararsızlığı daha çok toplumda, 'hangi aşıyı olacağım, Çin aşısı mı, Amerikan aşısı mı' şeklinde. Ben kendimden örnek vereyim; sıra bana geldiğinde o sırada Türkiye'de hangi aşı varsa onu olacağım. Kişisel olarak aşıya karşı direncin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gözlemlediğim zaman da çevremde de çok kişinin aşı ile ilgili olumlu düşündüğünü biliyorum" dedi.