Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler

Ökaliptus ve çay ağacı esansiyel yağları difüzor ile kullanıldığında havada asılı kalan virüsler üzerinde etkilidir.

Karanfil tomurcuğu uçucu yağında bulunan öjenol, test edilen grip suşlarının otofaji indüksiyonunu inhibe etmiştir.

Melissa uçucu yağı in vitro olarak kuş gribine (H9N2) anti-viral etkili olmuştur.

Tarçın kabuğu, karanfil tomurcuğu, tatlı portakal, okaliptüs ve biberiye esansiyel yağları içeren bir karışım, in vitro grip virüsü aktivitesine karşı koruyucu olmuştur

Beyaz kekik, mercan köşk ve adaçayı uçucu yağlarını içeren bir karışım, influenza virüslerine ve in vitro bir rinovirüse karşı antiviral etki göstermiştir.

Tarçının temel bileşeni olan sinnamaldehit, influenza büyümesine karşı in vitro ve in vivo antiviral aktivite göstermiştir.

Bergamot, ökaliptüs, ıtır, tarçın ve limon otunun uçucu yağlarının influenza virüsüne karşı etkili olduğu tespit edilmiştir.

Paçuli ile alkol karışımı, in vitro ve in vivo antiviral etki göstermiştir.

Çay ağacı esansiyel yağı, influenza virüsüne karşı antiviral aktivite göstermiştir.

ÖKALİPTUS, ITIR VE LİMON YAĞLARININ COVID-19'A ETKİSİ GÖZLENDİ

Pandeminin başlamasından sonra yapılan çalışmalarda, özellikle ökaliptus, ıtır ve limon uçucu yağlarının COVID-19 üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Ebru Özdemir Nath, "Bu uçucu yağların kalitesi de etkisi açısından çok önemlidir. Çünkü uçucu yağların içindeki antiviral etki gösteren etken maddelerin oranı istenen seviyede olursa beklenen etki oluşur. Bu nedenle etken madde analizleri yapılmış uçucu yağların eczacı danışmanlığında ve eczanelerden temin edilmesi güvenli kullanım açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.





EŞYA VE ORTAM TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLİR

Uçucu yağların virüs ve bakterilerden korunmak için günlük yaşamımızda farklı şekillerde kullanılabileceğini kaydeden Dr.Nath, "Antiviral, antibakteriyel etkileri ile yaşadığımız ortamı, giysilerimizi, ellerimizi steril tutmak için aromatik bitkilerden destek alabiliriz. Bu konuda bitkilerin uçucu yağları ile yapılan farklı aromaterapi uygulamaları var" ifadelerini kullandı. Dr.Nath, antiviral etkili bitkilerin kullanımı konusunda şu önerilerde bulundu: