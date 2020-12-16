Maskenizin kenarına bir damla damlatın! Covid’le savaşta etkili antiviral bitkiler

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, ilaç teknolojilerinin gelişmediği çağlarda insanların doğadaki bitkileri farklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullandıklarını belirterek, "Covid 19 pandemisi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı etkili bitkiler bugün daha da önem kazandı" dedi.
Antiviral etkisi bulunan bitkilerin, yağları ya da çaylarının hem dahili kullanımı hem de uçucu yağlar ya da kremlerinin harici yollardan kullanılmasıyla dezenfektan olarak etki gösterebildiklerini belirten Dr. Nath, farklı virüs türleri üzerinde antiviral etkili aromatik bitki türleri arasında adaçayı, bergamot, beyaz kekik, biberiye, çay ağacı, ıtır, karanfil, limon otu, melissa, mercan köşk, ökaliptus, paçuli, tarçın ve tatlı portakalın sayılabileceğini belirtti. Dr. Ebru Özdemir Nath, bitkisel uçucu yağların antiviral etkisini gösteren bazı bilimsel çalışmaların da bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
ÖKALİPTUS, ITIR VE LİMON YAĞLARININ COVID-19'A ETKİSİ GÖZLENDİ
Pandeminin başlamasından sonra yapılan çalışmalarda, özellikle ökaliptus, ıtır ve limon uçucu yağlarının COVID-19 üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Ebru Özdemir Nath, "Bu uçucu yağların kalitesi de etkisi açısından çok önemlidir. Çünkü uçucu yağların içindeki antiviral etki gösteren etken maddelerin oranı istenen seviyede olursa beklenen etki oluşur. Bu nedenle etken madde analizleri yapılmış uçucu yağların eczacı danışmanlığında ve eczanelerden temin edilmesi güvenli kullanım açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.
EŞYA VE ORTAM TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLİR
Uçucu yağların virüs ve bakterilerden korunmak için günlük yaşamımızda farklı şekillerde kullanılabileceğini kaydeden Dr.Nath, "Antiviral, antibakteriyel etkileri ile yaşadığımız ortamı, giysilerimizi, ellerimizi steril tutmak için aromatik bitkilerden destek alabiliriz. Bu konuda bitkilerin uçucu yağları ile yapılan farklı aromaterapi uygulamaları var" ifadelerini kullandı. Dr.Nath, antiviral etkili bitkilerin kullanımı konusunda şu önerilerde bulundu:
Bu kullanımlar özellikle alerjik kişilerde beklenmeyen yan etkilere neden olabileceği için, kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktor ve eczacı danışmanlığında kullanması gerekmektedir.